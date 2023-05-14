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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.439Toplam Seçmen : 808.377Açılan Sandık : 2.141Açılan Sandık Oranı : % 87.78Kullanılan Oy : 635.934Geçerli Oy : 620.473Katılım Oranı : % 90.27Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 54,45337.8375 CHP : % 37,22230.9464 İYİ PARTİ : % 17,23106.

Toplam Sandık: 2.439
Toplam Seçmen: 808.377
Açılan Sandık: 2.141
Açılan Sandık Oranı: % 87.78
Kullanılan Oy: 635.934
Geçerli Oy: 620.473
Katılım Oranı: % 90.27

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 54,45337.8375
CHP: % 37,22230.9464
İYİ PARTİ: % 17,23106.8911
CUMHUR İTTİFAKI: % 31,27194.0352
AK PARTİ: % 24,24150.3832
MHP: % 6,1338.038-
YENİDEN REFAH: % 0,613.788-
BBP: % 0,291.826-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 8,0549.925-
TİP: % 5,0831.511-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,9718.414-
ATA İTTİFAKI: % 1,8311.355-
ZAFER PARTİSİ: % 1,529.433-
AP: % 0,311.922-
MEMLEKET: % 1,126.951-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,281.752-
TKP: % 0,15960-
SOL PARTİ: % 0,10615-
TKH: % 0,03177-
GENÇPARTİ: % 0,281.713-
VATAN PARTİSİ: % 0,201.221-
ANAP: % 0,13838-
MİLLET: % 0,10592-
HAK-PAR: % 0,08520-
HKP: % 0,05322-
MİLLİ YOL: % 0,03202-
YP: % 0,02139-
İSMAİL USLU: % 0,02114-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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