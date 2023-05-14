MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.439Toplam Seçmen : 808.377Açılan Sandık : 2.141Açılan Sandık Oranı : % 87.78Kullanılan Oy : 635.934Geçerli Oy : 620.473Katılım Oranı : % 90.27Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 54,45337.8375 CHP : % 37,22230.9464 İYİ PARTİ : % 17,23106.
|Toplam Sandık
|:
|2.439
|Toplam Seçmen
|:
|808.377
|Açılan Sandık
|:
|2.141
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87.78
|Kullanılan Oy
|:
|635.934
|Geçerli Oy
|:
|620.473
|Katılım Oranı
|:
|% 90.27
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 54,45
|337.837
|5
|CHP
|:
|% 37,22
|230.946
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 17,23
|106.891
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 31,27
|194.035
|2
|AK PARTİ
|:
|% 24,24
|150.383
|2
|MHP
|:
|% 6,13
|38.038
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,61
|3.788
|-
|BBP
|:
|% 0,29
|1.826
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 8,05
|49.925
|-
|TİP
|:
|% 5,08
|31.511
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,97
|18.414
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,83
|11.355
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,52
|9.433
|-
|AP
|:
|% 0,31
|1.922
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,12
|6.951
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,28
|1.752
|-
|TKP
|:
|% 0,15
|960
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,10
|615
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|177
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,28
|1.713
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,20
|1.221
|-
|ANAP
|:
|% 0,13
|838
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|592
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|520
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|322
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|202
|-
|YP
|:
|% 0,02
|139
|-
|İSMAİL USLU
|:
|% 0,02
|114
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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