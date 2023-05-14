MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 861Toplam Seçmen : 242.994Açılan Sandık : 715Açılan Sandık Oranı : % 83.04Kullanılan Oy : 157.773Geçerli Oy : 152.828Katılım Oranı : % 78.18Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 47,8773.1672 YEŞİL SOL PARTİ : % 47,8773.1672CUMHUR İTTİFAKI : % 44,2467.
|Toplam Sandık
|:
|861
|Toplam Seçmen
|:
|242.994
|Açılan Sandık
|:
|715
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83.04
|Kullanılan Oy
|:
|157.773
|Geçerli Oy
|:
|152.828
|Katılım Oranı
|:
|% 78.18
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 47,87
|73.167
|2
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 47,87
|73.167
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 44,24
|67.616
|1
|AK PARTİ
|:
|% 22,20
|33.923
|1
|MHP
|:
|% 18,67
|28.532
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,00
|4.582
|-
|BBP
|:
|% 0,38
|579
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 5,61
|8.569
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 5,61
|8.569
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,57
|865
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,48
|731
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|101
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|33
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,31
|479
|-
|ANAP
|:
|% 0,18
|277
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,14
|223
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|217
|-
|AP
|:
|% 0,14
|217
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|141
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,09
|135
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|107
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|103
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|96
|-
|YP
|:
|% 0,05
|73
|-
Kaynak: AA / Güncel
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