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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 861Toplam Seçmen : 242.994Açılan Sandık : 715Açılan Sandık Oranı : % 83.04Kullanılan Oy : 157.773Geçerli Oy : 152.828Katılım Oranı : % 78.18Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 47,8773.1672 YEŞİL SOL PARTİ : % 47,8773.1672CUMHUR İTTİFAKI : % 44,2467.

Toplam Sandık: 861
Toplam Seçmen: 242.994
Açılan Sandık: 715
Açılan Sandık Oranı: % 83.04
Kullanılan Oy: 157.773
Geçerli Oy: 152.828
Katılım Oranı: % 78.18

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 47,8773.1672
YEŞİL SOL PARTİ: % 47,8773.1672
CUMHUR İTTİFAKI: % 44,2467.6161
AK PARTİ: % 22,2033.9231
MHP: % 18,6728.532-
YENİDEN REFAH: % 3,004.582-
BBP: % 0,38579-
MİLLET İTTİFAKI: % 5,618.569-
İYİ PARTİ: % 5,618.569-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,57865-
SOL PARTİ: % 0,48731-
TKP: % 0,07101-
TKH: % 0,0233-
MEMLEKET: % 0,31479-
ANAP: % 0,18277-
HAK-PAR: % 0,14223-
ATA İTTİFAKI: % 0,14217-
AP: % 0,14217-
VATAN PARTİSİ: % 0,09141-
GENÇPARTİ: % 0,09135-
MİLLET: % 0,07107-
GBP: % 0,07103-
HKP: % 0,0696-
YP: % 0,0573-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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