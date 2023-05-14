MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 749Toplam Seçmen : 226.097Açılan Sandık : 714Açılan Sandık Oranı : % 95.33Kullanılan Oy : 194.693Geçerli Oy : 190.259Katılım Oranı : % 90.3Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,99119.8423 AK PARTİ : % 39,3374.8382 MHP : % 20,7339.4371 YENİDEN REFAH : % 2,023.
|Toplam Sandık
|:
|749
|Toplam Seçmen
|:
|226.097
|Açılan Sandık
|:
|714
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.33
|Kullanılan Oy
|:
|194.693
|Geçerli Oy
|:
|190.259
|Katılım Oranı
|:
|% 90.3
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 62,99
|119.842
|3
|AK PARTİ
|:
|% 39,33
|74.838
|2
|MHP
|:
|% 20,73
|39.437
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,02
|3.852
|-
|BBP
|:
|% 0,90
|1.715
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 33,26
|63.283
|-
|CHP
|:
|% 17,06
|32.466
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 16,20
|30.817
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,22
|2.331
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,98
|1.856
|-
|AP
|:
|% 0,25
|475
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,85
|1.619
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,52
|991
|-
|TİP
|:
|% 0,33
|628
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,48
|920
|-
|ANAP
|:
|% 0,16
|311
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|243
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|240
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|109
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|93
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|38
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,07
|128
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|112
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|93
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|88
|-
|YP
|:
|% 0,02
|31
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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