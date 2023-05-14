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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 749Toplam Seçmen : 226.097Açılan Sandık : 714Açılan Sandık Oranı : % 95.33Kullanılan Oy : 194.693Geçerli Oy : 190.259Katılım Oranı : % 90.3Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,99119.8423 AK PARTİ : % 39,3374.8382 MHP : % 20,7339.4371 YENİDEN REFAH : % 2,023.

Toplam Sandık: 749
Toplam Seçmen: 226.097
Açılan Sandık: 714
Açılan Sandık Oranı: % 95.33
Kullanılan Oy: 194.693
Geçerli Oy: 190.259
Katılım Oranı: % 90.3

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 62,99119.8423
AK PARTİ: % 39,3374.8382
MHP: % 20,7339.4371
YENİDEN REFAH: % 2,023.852-
BBP: % 0,901.715-
MİLLET İTTİFAKI: % 33,2663.283-
CHP: % 17,0632.466-
İYİ PARTİ: % 16,2030.817-
ATA İTTİFAKI: % 1,222.331-
ZAFER PARTİSİ: % 0,981.856-
AP: % 0,25475-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,851.619-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,52991-
TİP: % 0,33628-
MEMLEKET: % 0,48920-
ANAP: % 0,16311-
VATAN PARTİSİ: % 0,13243-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,13240-
TKP: % 0,06109-
SOL PARTİ: % 0,0593-
TKH: % 0,0238-
GENÇPARTİ: % 0,07128-
HAK-PAR: % 0,06112-
MİLLET: % 0,0593-
HKP: % 0,0588-
YP: % 0,0231-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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