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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.196Toplam Seçmen : 691.225Açılan Sandık : 1.981Açılan Sandık Oranı : % 90.21Kullanılan Oy : 553.738Geçerli Oy : 545.003Katılım Oranı : % 89.44Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 48,19262.6674 CHP : % 34,14186.0743 İYİ PARTİ : % 14,0576.

Toplam Sandık: 2.196
Toplam Seçmen: 691.225
Açılan Sandık: 1.981
Açılan Sandık Oranı: % 90.21
Kullanılan Oy: 553.738
Geçerli Oy: 545.003
Katılım Oranı: % 89.44

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 48,19262.6674
CHP: % 34,14186.0743
İYİ PARTİ: % 14,0576.5931
CUMHUR İTTİFAKI: % 43,08234.7752
AK PARTİ: % 33,19180.9002
MHP: % 7,3039.807-
YENİDEN REFAH: % 1,437.816-
BBP: % 1,156.252-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 3,0416.555-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,729.378-
TİP: % 1,327.177-
ATA İTTİFAKI: % 2,5013.608-
ZAFER PARTİSİ: % 2,5013.608-
MEMLEKET: % 1,075.804-
GENÇPARTİ: % 0,251.344-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,16867-
TKP: % 0,09474-
SOL PARTİ: % 0,06296-
TKH: % 0,0297-
MİLLET: % 0,11621-
VATAN PARTİSİ: % 0,08431-
GBP: % 0,07383-
HAK-PAR: % 0,04221-
GÜRAY KOCABAŞ: % 0,03185-
HKP: % 0,03176-
MİLLİ YOL: % 0,03140-
YP: % 0,0175-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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