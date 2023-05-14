MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.196Toplam Seçmen : 691.225Açılan Sandık : 1.981Açılan Sandık Oranı : % 90.21Kullanılan Oy : 553.738Geçerli Oy : 545.003Katılım Oranı : % 89.44Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 48,19262.6674 CHP : % 34,14186.0743 İYİ PARTİ : % 14,0576.
|Toplam Sandık
|:
|2.196
|Toplam Seçmen
|:
|691.225
|Açılan Sandık
|:
|1.981
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.21
|Kullanılan Oy
|:
|553.738
|Geçerli Oy
|:
|545.003
|Katılım Oranı
|:
|% 89.44
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 48,19
|262.667
|4
|CHP
|:
|% 34,14
|186.074
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 14,05
|76.593
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 43,08
|234.775
|2
|AK PARTİ
|:
|% 33,19
|180.900
|2
|MHP
|:
|% 7,30
|39.807
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,43
|7.816
|-
|BBP
|:
|% 1,15
|6.252
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 3,04
|16.555
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,72
|9.378
|-
|TİP
|:
|% 1,32
|7.177
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,50
|13.608
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,50
|13.608
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,07
|5.804
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,25
|1.344
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,16
|867
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|474
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,06
|296
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|97
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|621
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|431
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|383
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|221
|-
|GÜRAY KOCABAŞ
|:
|% 0,03
|185
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|176
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|140
|-
|YP
|:
|% 0,01
|75
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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