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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.074Toplam Seçmen : 1.364.706Açılan Sandık : 3.510Açılan Sandık Oranı : % 86.16Kullanılan Oy : 979.754Geçerli Oy : 959.786Katılım Oranı : % 84.45Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 60,00575.9009 AK PARTİ : % 45,27434.4838 MHP : % 9,9195.

Toplam Sandık: 4.074
Toplam Seçmen: 1.364.706
Açılan Sandık: 3.510
Açılan Sandık Oranı: % 86.16
Kullanılan Oy: 979.754
Geçerli Oy: 959.786
Katılım Oranı: % 84.45

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 60,00575.9009
AK PARTİ: % 45,27434.4838
MHP: % 9,9195.0681
YENİDEN REFAH: % 4,1039.361-
BBP: % 0,736.988-
MİLLET İTTİFAKI: % 25,79247.5604
CHP: % 20,30194.8693
İYİ PARTİ: % 5,4952.6911
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 8,2779.3661
YEŞİL SOL PARTİ: % 8,2779.3661
ATA İTTİFAKI: % 3,2030.749-
ZAFER PARTİSİ: % 2,9828.621-
AP: % 0,222.128-
MEMLEKET: % 0,696.645-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,262.443-
SOL PARTİ: % 0,131.252-
TKP: % 0,10969-
TKH: % 0,02222-
ÖMER KESKİN: % 0,201.942-
ANAP: % 0,171.597-
AB: % 0,141.371-
MİLLET: % 0,121.196-
GBP: % 0,111.020-
ALİ AKSOY: % 0,08736-
VATAN PARTİSİ: % 0,07688-
HAK-PAR: % 0,07632-
MİLLİ YOL: % 0,06553-
HKP: % 0,04411-
YP: % 0,04354-
MEHMET KARAYILAN: % 0,03245-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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