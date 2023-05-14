MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.074Toplam Seçmen : 1.364.706Açılan Sandık : 3.510Açılan Sandık Oranı : % 86.16Kullanılan Oy : 979.754Geçerli Oy : 959.786Katılım Oranı : % 84.45Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 60,00575.9009 AK PARTİ : % 45,27434.4838 MHP : % 9,9195.
|Toplam Sandık
|:
|4.074
|Toplam Seçmen
|:
|1.364.706
|Açılan Sandık
|:
|3.510
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86.16
|Kullanılan Oy
|:
|979.754
|Geçerli Oy
|:
|959.786
|Katılım Oranı
|:
|% 84.45
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 60,00
|575.900
|9
|AK PARTİ
|:
|% 45,27
|434.483
|8
|MHP
|:
|% 9,91
|95.068
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,10
|39.361
|-
|BBP
|:
|% 0,73
|6.988
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 25,79
|247.560
|4
|CHP
|:
|% 20,30
|194.869
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 5,49
|52.691
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 8,27
|79.366
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 8,27
|79.366
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 3,20
|30.749
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,98
|28.621
|-
|AP
|:
|% 0,22
|2.128
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,69
|6.645
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,26
|2.443
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,13
|1.252
|-
|TKP
|:
|% 0,10
|969
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|222
|-
|ÖMER KESKİN
|:
|% 0,20
|1.942
|-
|ANAP
|:
|% 0,17
|1.597
|-
|AB
|:
|% 0,14
|1.371
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|1.196
|-
|GBP
|:
|% 0,11
|1.020
|-
|ALİ AKSOY
|:
|% 0,08
|736
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|688
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|632
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,06
|553
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|411
|-
|YP
|:
|% 0,04
|354
|-
|MEHMET KARAYILAN
|:
|% 0,03
|245
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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