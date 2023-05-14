MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.345Toplam Seçmen : 350.405Açılan Sandık : 1.340Açılan Sandık Oranı : % 99.63Kullanılan Oy : 303.891Geçerli Oy : 297.242Katılım Oranı : % 87.07Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,10184.5973 AK PARTİ : % 43,25128.5462 MHP : % 15,7346.
|Toplam Sandık
|:
|1.345
|Toplam Seçmen
|:
|350.405
|Açılan Sandık
|:
|1.340
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.63
|Kullanılan Oy
|:
|303.891
|Geçerli Oy
|:
|297.242
|Katılım Oranı
|:
|% 87.07
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 62,10
|184.597
|3
|AK PARTİ
|:
|% 43,25
|128.546
|2
|MHP
|:
|% 15,73
|46.770
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,47
|7.330
|-
|BBP
|:
|% 0,66
|1.951
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 33,64
|99.980
|1
|CHP
|:
|% 20,62
|61.299
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 13,01
|38.681
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,45
|4.318
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,10
|3.273
|-
|AP
|:
|% 0,35
|1.045
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,74
|2.185
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,53
|1.577
|-
|TİP
|:
|% 0,29
|854
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,24
|723
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|414
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|229
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|132
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|53
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,13
|394
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|247
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|246
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|240
|-
|ARİF SARI
|:
|% 0,08
|238
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|199
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|105
|-
|YP
|:
|% 0,01
|37
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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