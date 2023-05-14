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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.345Toplam Seçmen : 350.405Açılan Sandık : 1.340Açılan Sandık Oranı : % 99.63Kullanılan Oy : 303.891Geçerli Oy : 297.242Katılım Oranı : % 87.07Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,10184.5973 AK PARTİ : % 43,25128.5462 MHP : % 15,7346.

Toplam Sandık: 1.345
Toplam Seçmen: 350.405
Açılan Sandık: 1.340
Açılan Sandık Oranı: % 99.63
Kullanılan Oy: 303.891
Geçerli Oy: 297.242
Katılım Oranı: % 87.07

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 62,10184.5973
AK PARTİ: % 43,25128.5462
MHP: % 15,7346.7701
YENİDEN REFAH: % 2,477.330-
BBP: % 0,661.951-
MİLLET İTTİFAKI: % 33,6499.9801
CHP: % 20,6261.2991
İYİ PARTİ: % 13,0138.681-
ATA İTTİFAKI: % 1,454.318-
ZAFER PARTİSİ: % 1,103.273-
AP: % 0,351.045-
MEMLEKET: % 0,742.185-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,531.577-
TİP: % 0,29854-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,24723-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,14414-
TKP: % 0,08229-
SOL PARTİ: % 0,04132-
TKH: % 0,0253-
HAK-PAR: % 0,13394-
VATAN PARTİSİ: % 0,08247-
MİLLET: % 0,08246-
HKP: % 0,08240-
ARİF SARI: % 0,08238-
GBP: % 0,07199-
MİLLİ YOL: % 0,04105-
YP: % 0,0137-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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