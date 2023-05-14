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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 568Toplam Seçmen : 96.820Açılan Sandık : 564Açılan Sandık Oranı : % 99.3Kullanılan Oy : 78.925Geçerli Oy : 77.217Katılım Oranı : % 81.83Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,9560.1912 AK PARTİ : % 47,7836.8941 MHP : % 27,0720.9001 YENİDEN REFAH : % 2,401.

Toplam Sandık: 568
Toplam Seçmen: 96.820
Açılan Sandık: 564
Açılan Sandık Oranı: % 99.3
Kullanılan Oy: 78.925
Geçerli Oy: 77.217
Katılım Oranı: % 81.83

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 77,9560.1912
AK PARTİ: % 47,7836.8941
MHP: % 27,0720.9001
YENİDEN REFAH: % 2,401.854-
BBP: % 0,70543-
MİLLET İTTİFAKI: % 18,6714.417-
İYİ PARTİ: % 18,6714.417-
ATA İTTİFAKI: % 0,90699-
ZAFER PARTİSİ: % 0,79607-
AP: % 0,1292-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,52398-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,32251-
TİP: % 0,19147-
MEMLEKET: % 0,41320-
ANAP: % 0,20152-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,1184-
SOL PARTİ: % 0,0537-
TKP: % 0,0430-
TKH: % 0,0217-
MİLLET: % 0,1183-
AB: % 0,1079-
MİLLİ YOL: % 0,0752-
VATAN PARTİSİ: % 0,0648-
HAK-PAR: % 0,0646-
GBP: % 0,0541-
HKP: % 0,0536-
YP: % 0,0434-
UFUK ARSLAN: % 0,0213-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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