MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 568Toplam Seçmen : 96.820Açılan Sandık : 564Açılan Sandık Oranı : % 99.3Kullanılan Oy : 78.925Geçerli Oy : 77.217Katılım Oranı : % 81.83Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,9560.1912 AK PARTİ : % 47,7836.8941 MHP : % 27,0720.9001 YENİDEN REFAH : % 2,401.
|Toplam Sandık
|:
|568
|Toplam Seçmen
|:
|96.820
|Açılan Sandık
|:
|564
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.3
|Kullanılan Oy
|:
|78.925
|Geçerli Oy
|:
|77.217
|Katılım Oranı
|:
|% 81.83
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 77,95
|60.191
|2
|AK PARTİ
|:
|% 47,78
|36.894
|1
|MHP
|:
|% 27,07
|20.900
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,40
|1.854
|-
|BBP
|:
|% 0,70
|543
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 18,67
|14.417
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 18,67
|14.417
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,90
|699
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,79
|607
|-
|AP
|:
|% 0,12
|92
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,52
|398
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,32
|251
|-
|TİP
|:
|% 0,19
|147
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,41
|320
|-
|ANAP
|:
|% 0,20
|152
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,11
|84
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|37
|-
|TKP
|:
|% 0,04
|30
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|17
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|83
|-
|AB
|:
|% 0,10
|79
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,07
|52
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|48
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|46
|-
|GBP
|:
|% 0,05
|41
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|36
|-
|YP
|:
|% 0,04
|34
|-
|UFUK ARSLAN
|:
|% 0,02
|13
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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