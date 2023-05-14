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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 591Toplam Seçmen : 186.744Açılan Sandık : 517Açılan Sandık Oranı : % 87.48Kullanılan Oy : 134.817Geçerli Oy : 131.646Katılım Oranı : % 82.48Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 62,4582.2123 YEŞİL SOL PARTİ : % 62,4582.2123CUMHUR İTTİFAKI : % 24,6732.

Toplam Sandık: 591
Toplam Seçmen: 186.744
Açılan Sandık: 517
Açılan Sandık Oranı: % 87.48
Kullanılan Oy: 134.817
Geçerli Oy: 131.646
Katılım Oranı: % 82.48

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 62,4582.2123
YEŞİL SOL PARTİ: % 62,4582.2123
CUMHUR İTTİFAKI: % 24,6732.479-
AK PARTİ: % 19,7826.041-
MHP: % 2,873.774-
YENİDEN REFAH: % 1,792.359-
BBP: % 0,23305-
MİLLET İTTİFAKI: % 6,348.338-
CHP: % 6,338.338-
ESAT CANAN: % 0,72948-
MEMLEKET: % 0,71929-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,51673-
SOL PARTİ: % 0,42550-
TKP: % 0,0784-
TKH: % 0,0339-
ATA İTTİFAKI: % 0,13172-
AP: % 0,13172-
ANAP: % 0,12159-
HAK-PAR: % 0,09123-
GBP: % 0,09117-
VATAN PARTİSİ: % 0,0684-
MİLLET: % 0,0679-
HKP: % 0,0568-
YP: % 0,0231-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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