MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 591Toplam Seçmen : 186.744Açılan Sandık : 517Açılan Sandık Oranı : % 87.48Kullanılan Oy : 134.817Geçerli Oy : 131.646Katılım Oranı : % 82.48Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 62,4582.2123 YEŞİL SOL PARTİ : % 62,4582.2123CUMHUR İTTİFAKI : % 24,6732.
|Toplam Sandık
|:
|591
|Toplam Seçmen
|:
|186.744
|Açılan Sandık
|:
|517
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87.48
|Kullanılan Oy
|:
|134.817
|Geçerli Oy
|:
|131.646
|Katılım Oranı
|:
|% 82.48
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 62,45
|82.212
|3
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 62,45
|82.212
|3
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 24,67
|32.479
|-
|AK PARTİ
|:
|% 19,78
|26.041
|-
|MHP
|:
|% 2,87
|3.774
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,79
|2.359
|-
|BBP
|:
|% 0,23
|305
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 6,34
|8.338
|-
|CHP
|:
|% 6,33
|8.338
|-
|ESAT CANAN
|:
|% 0,72
|948
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,71
|929
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,51
|673
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,42
|550
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|84
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|39
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|172
|-
|AP
|:
|% 0,13
|172
|-
|ANAP
|:
|% 0,12
|159
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|123
|-
|GBP
|:
|% 0,09
|117
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|84
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|79
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|68
|-
|YP
|:
|% 0,02
|31
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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