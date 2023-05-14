MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 134.257Açılan Sandık : 429Açılan Sandık Oranı : % 90.51Kullanılan Oy : 95.190Geçerli Oy : 92.193Katılım Oranı : % 78.32Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 43,8940.4661 YEŞİL SOL PARTİ : % 43,8940.4661CUMHUR İTTİFAKI : % 40,5037.
|Toplam Sandık
|:
|474
|Toplam Seçmen
|:
|134.257
|Açılan Sandık
|:
|429
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.51
|Kullanılan Oy
|:
|95.190
|Geçerli Oy
|:
|92.193
|Katılım Oranı
|:
|% 78.32
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 43,89
|40.466
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 43,89
|40.466
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 40,50
|37.336
|1
|AK PARTİ
|:
|% 35,49
|32.716
|1
|MHP
|:
|% 4,39
|4.048
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,44
|410
|-
|BBP
|:
|% 0,17
|162
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 12,63
|11.642
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 6,73
|6.207
|-
|CHP
|:
|% 5,89
|5.435
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,68
|628
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,50
|459
|-
|TKP
|:
|% 0,15
|136
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|33
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,37
|338
|-
|SAVAŞ KAYA
|:
|% 0,26
|239
|-
|AB
|:
|% 0,21
|195
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,19
|173
|-
|AP
|:
|% 0,19
|173
|-
|ANAP
|:
|% 0,13
|122
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|81
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|74
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|67
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|64
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|54
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,05
|44
|-
|YP
|:
|% 0,04
|36
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|35
|-
|AYHAN AYDIN
|:
|% 0,01
|9
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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