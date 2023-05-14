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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 474Toplam Seçmen : 134.257Açılan Sandık : 429Açılan Sandık Oranı : % 90.51Kullanılan Oy : 95.190Geçerli Oy : 92.193Katılım Oranı : % 78.32Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 43,8940.4661 YEŞİL SOL PARTİ : % 43,8940.4661CUMHUR İTTİFAKI : % 40,5037.

Toplam Sandık: 474
Toplam Seçmen: 134.257
Açılan Sandık: 429
Açılan Sandık Oranı: % 90.51
Kullanılan Oy: 95.190
Geçerli Oy: 92.193
Katılım Oranı: % 78.32

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 43,8940.4661
YEŞİL SOL PARTİ: % 43,8940.4661
CUMHUR İTTİFAKI: % 40,5037.3361
AK PARTİ: % 35,4932.7161
MHP: % 4,394.048-
YENİDEN REFAH: % 0,44410-
BBP: % 0,17162-
MİLLET İTTİFAKI: % 12,6311.642-
İYİ PARTİ: % 6,736.207-
CHP: % 5,895.435-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,68628-
SOL PARTİ: % 0,50459-
TKP: % 0,15136-
TKH: % 0,0433-
MEMLEKET: % 0,37338-
SAVAŞ KAYA: % 0,26239-
AB: % 0,21195-
ATA İTTİFAKI: % 0,19173-
AP: % 0,19173-
ANAP: % 0,13122-
HAK-PAR: % 0,0981-
VATAN PARTİSİ: % 0,0874-
GBP: % 0,0767-
HKP: % 0,0764-
MİLLET: % 0,0654-
GENÇPARTİ: % 0,0544-
YP: % 0,0436-
MİLLİ YOL: % 0,0435-
AYHAN AYDIN: % 0,019-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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