MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.085Toplam Seçmen : 329.248Açılan Sandık : 1.041Açılan Sandık Oranı : % 95.94Kullanılan Oy : 278.915Geçerli Oy : 271.506Katılım Oranı : % 88.79Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,90151.7702 AK PARTİ : % 32,6288.5651 MHP : % 20,7856.
|Toplam Sandık
|:
|1.085
|Toplam Seçmen
|:
|329.248
|Açılan Sandık
|:
|1.041
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.94
|Kullanılan Oy
|:
|278.915
|Geçerli Oy
|:
|271.506
|Katılım Oranı
|:
|% 88.79
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 55,90
|151.770
|2
|AK PARTİ
|:
|% 32,62
|88.565
|1
|MHP
|:
|% 20,78
|56.433
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,86
|5.051
|-
|BBP
|:
|% 0,63
|1.721
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 38,63
|104.881
|2
|CHP
|:
|% 22,01
|59.766
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 16,62
|45.115
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,17
|3.173
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,94
|2.565
|-
|AP
|:
|% 0,22
|608
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,81
|2.218
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,68
|1.840
|-
|TİP
|:
|% 0,14
|378
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,78
|2.127
|-
|MUSTAFA AYDEMİR
|:
|% 0,15
|412
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,12
|337
|-
|ANAP
|:
|% 0,11
|289
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,10
|260
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,07
|183
|-
|TKP
|:
|% 0,03
|88
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|53
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,02
|42
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|182
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|180
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|133
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|80
|-
|YP
|:
|% 0,02
|45
|-
|ALİ İHSAN ULUSAL
|:
|% 0,01
|25
|-
Kaynak: AA / Güncel
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