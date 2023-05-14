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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.085Toplam Seçmen : 329.248Açılan Sandık : 1.041Açılan Sandık Oranı : % 95.94Kullanılan Oy : 278.915Geçerli Oy : 271.506Katılım Oranı : % 88.79Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,90151.7702 AK PARTİ : % 32,6288.5651 MHP : % 20,7856.

Toplam Sandık: 1.085
Toplam Seçmen: 329.248
Açılan Sandık: 1.041
Açılan Sandık Oranı: % 95.94
Kullanılan Oy: 278.915
Geçerli Oy: 271.506
Katılım Oranı: % 88.79

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 55,90151.7702
AK PARTİ: % 32,6288.5651
MHP: % 20,7856.4331
YENİDEN REFAH: % 1,865.051-
BBP: % 0,631.721-
MİLLET İTTİFAKI: % 38,63104.8812
CHP: % 22,0159.7661
İYİ PARTİ: % 16,6245.1151
ATA İTTİFAKI: % 1,173.173-
ZAFER PARTİSİ: % 0,942.565-
AP: % 0,22608-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,812.218-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,681.840-
TİP: % 0,14378-
MEMLEKET: % 0,782.127-
MUSTAFA AYDEMİR: % 0,15412-
VATAN PARTİSİ: % 0,12337-
ANAP: % 0,11289-
GENÇPARTİ: % 0,10260-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,07183-
TKP: % 0,0388-
TKH: % 0,0253-
SOL PARTİ: % 0,0242-
MİLLET: % 0,07182-
HAK-PAR: % 0,07180-
HKP: % 0,05133-
MİLLİ YOL: % 0,0380-
YP: % 0,0245-
ALİ İHSAN ULUSAL: % 0,0125-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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