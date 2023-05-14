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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 1.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 1.

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Toplam Sandık : 11.405Toplam Seçmen : 4.209.781Açılan Sandık : 6.156Açılan Sandık Oranı : % 53.98Kullanılan Oy : 2.044.227Geçerli Oy : 2.013.879Katılım Oranı : % 90.03Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 46,24931.17318 AK PARTİ : % 36,13727.70815 MHP : % 6,34127.

Toplam Sandık: 11.405
Toplam Seçmen: 4.209.781
Açılan Sandık: 6.156
Açılan Sandık Oranı: % 53.98
Kullanılan Oy: 2.044.227
Geçerli Oy: 2.013.879
Katılım Oranı: % 90.03

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 46,24931.17318
AK PARTİ: % 36,13727.70815
MHP: % 6,34127.7092
YENİDEN REFAH: % 2,8156.5561
BBP: % 0,9519.200-
MİLLET İTTİFAKI: % 38,17768.71615
CHP: % 30,36611.43512
İYİ PARTİ: % 7,81157.2813
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 8,65174.3462
YEŞİL SOL PARTİ: % 6,46130.1102
TİP: % 2,2044.236-
ATA İTTİFAKI: % 1,3927.938-
ZAFER PARTİSİ: % 1,3026.134-
AP: % 0,091.804-
MEMLEKET: % 1,0821.799-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,132.631-
TKP: % 0,061.276-
SOL PARTİ: % 0,05989-
TKH: % 0,02366-
GENÇPARTİ: % 0,101.920-
ANAP: % 0,061.153-
VATAN PARTİSİ: % 0,05972-
GBP: % 0,04724-
AB: % 0,03710-
MİLLET: % 0,03666-
HKP: % 0,02428-
HAK-PAR: % 0,02354-
MİLLİ YOL: % 0,01210-
YP: % 0,01166-
FAHRİ SAFA KÜPCÜ: % 0,01156-
ÜZEYFE OKUR: % 0,0059-
NİMETULLAH ERŞAHİN: % 0,0053-
TUNCAY TAŞÇI: % 0,0025-
TURGAY KARAKUŞ: % 0,0017-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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