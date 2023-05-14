MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 1.
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Toplam Sandık : 11.405Toplam Seçmen : 4.209.781Açılan Sandık : 6.156Açılan Sandık Oranı : % 53.98Kullanılan Oy : 2.044.227Geçerli Oy : 2.013.879Katılım Oranı : % 90.03Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 46,24931.17318 AK PARTİ : % 36,13727.70815 MHP : % 6,34127.
|Toplam Sandık
|:
|11.405
|Toplam Seçmen
|:
|4.209.781
|Açılan Sandık
|:
|6.156
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53.98
|Kullanılan Oy
|:
|2.044.227
|Geçerli Oy
|:
|2.013.879
|Katılım Oranı
|:
|% 90.03
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 46,24
|931.173
|18
|AK PARTİ
|:
|% 36,13
|727.708
|15
|MHP
|:
|% 6,34
|127.709
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,81
|56.556
|1
|BBP
|:
|% 0,95
|19.200
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 38,17
|768.716
|15
|CHP
|:
|% 30,36
|611.435
|12
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,81
|157.281
|3
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 8,65
|174.346
|2
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 6,46
|130.110
|2
|TİP
|:
|% 2,20
|44.236
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,39
|27.938
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,30
|26.134
|-
|AP
|:
|% 0,09
|1.804
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,08
|21.799
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|2.631
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|1.276
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|989
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|366
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,10
|1.920
|-
|ANAP
|:
|% 0,06
|1.153
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,05
|972
|-
|GBP
|:
|% 0,04
|724
|-
|AB
|:
|% 0,03
|710
|-
|MİLLET
|:
|% 0,03
|666
|-
|HKP
|:
|% 0,02
|428
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,02
|354
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,01
|210
|-
|YP
|:
|% 0,01
|166
|-
|FAHRİ SAFA KÜPCÜ
|:
|% 0,01
|156
|-
|ÜZEYFE OKUR
|:
|% 0,00
|59
|-
|NİMETULLAH ERŞAHİN
|:
|% 0,00
|53
|-
|TUNCAY TAŞÇI
|:
|% 0,00
|25
|-
|TURGAY KARAKUŞ
|:
|% 0,00
|17
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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