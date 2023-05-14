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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 2.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 2.

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Toplam Sandık : 8.473Toplam Seçmen : 3.119.906Açılan Sandık : 4.996Açılan Sandık Oranı : % 58.96Kullanılan Oy : 1.620.715Geçerli Oy : 1.594.848Katılım Oranı : % 88.13Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,42804.07415 AK PARTİ : % 39,90636.29213 MHP : % 5,9394.

Toplam Sandık: 8.473
Toplam Seçmen: 3.119.906
Açılan Sandık: 4.996
Açılan Sandık Oranı: % 58.96
Kullanılan Oy: 1.620.715
Geçerli Oy: 1.594.848
Katılım Oranı: % 88.13

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 50,42804.07415
AK PARTİ: % 39,90636.29213
MHP: % 5,9394.5451
YENİDEN REFAH: % 3,8661.5621
BBP: % 0,7311.675-
MİLLET İTTİFAKI: % 34,13544.28110
CHP: % 25,22402.1598
İYİ PARTİ: % 8,91142.1222
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 9,07144.6912
YEŞİL SOL PARTİ: % 7,52119.9192
TİP: % 1,5524.772-
ATA İTTİFAKI: % 1,3521.512-
ZAFER PARTİSİ: % 1,2620.078-
AP: % 0,091.434-
MEMLEKET: % 1,0416.510-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,101.681-
TKP: % 0,05788-
SOL PARTİ: % 0,05739-
TKH: % 0,01154-
GENÇPARTİ: % 0,101.672-
ANAP: % 0,05851-
VATAN PARTİSİ: % 0,03518-
MİLLET: % 0,03507-
GBP: % 0,03452-
AB: % 0,03427-
ÖMER GÖNÜLTAŞ: % 0,02277-
HAK-PAR: % 0,01233-
HKP: % 0,01204-
MİLLİ YOL: % 0,01157-
YP: % 0,0185-
HAMZA BULDU: % 0,0048-
EROL AŞUCUOĞLU: % 0,0022-
CİHAT AK: % 0,0020-
SÜLEYMAN SEDAT YILDIRIM: % 0,0018-
MURAT KÖPRÜCÜ: % 0,0015-
KAAN KONANCİ: % 0,0015-
DURSUNALİ BACIOĞLU: % 0,009-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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