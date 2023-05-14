MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 2.
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Toplam Sandık : 8.473Toplam Seçmen : 3.119.906Açılan Sandık : 4.996Açılan Sandık Oranı : % 58.96Kullanılan Oy : 1.620.715Geçerli Oy : 1.594.848Katılım Oranı : % 88.13Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 50,42804.07415 AK PARTİ : % 39,90636.29213 MHP : % 5,9394.
|Toplam Sandık
|:
|8.473
|Toplam Seçmen
|:
|3.119.906
|Açılan Sandık
|:
|4.996
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58.96
|Kullanılan Oy
|:
|1.620.715
|Geçerli Oy
|:
|1.594.848
|Katılım Oranı
|:
|% 88.13
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 50,42
|804.074
|15
|AK PARTİ
|:
|% 39,90
|636.292
|13
|MHP
|:
|% 5,93
|94.545
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,86
|61.562
|1
|BBP
|:
|% 0,73
|11.675
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 34,13
|544.281
|10
|CHP
|:
|% 25,22
|402.159
|8
|İYİ PARTİ
|:
|% 8,91
|142.122
|2
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 9,07
|144.691
|2
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 7,52
|119.919
|2
|TİP
|:
|% 1,55
|24.772
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,35
|21.512
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,26
|20.078
|-
|AP
|:
|% 0,09
|1.434
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,04
|16.510
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,10
|1.681
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|788
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|739
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|154
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,10
|1.672
|-
|ANAP
|:
|% 0,05
|851
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,03
|518
|-
|MİLLET
|:
|% 0,03
|507
|-
|GBP
|:
|% 0,03
|452
|-
|AB
|:
|% 0,03
|427
|-
|ÖMER GÖNÜLTAŞ
|:
|% 0,02
|277
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,01
|233
|-
|HKP
|:
|% 0,01
|204
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,01
|157
|-
|YP
|:
|% 0,01
|85
|-
|HAMZA BULDU
|:
|% 0,00
|48
|-
|EROL AŞUCUOĞLU
|:
|% 0,00
|22
|-
|CİHAT AK
|:
|% 0,00
|20
|-
|SÜLEYMAN SEDAT YILDIRIM
|:
|% 0,00
|18
|-
|MURAT KÖPRÜCÜ
|:
|% 0,00
|15
|-
|KAAN KONANCİ
|:
|% 0,00
|15
|-
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|:
|% 0,00
|9
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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