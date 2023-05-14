MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 3.
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Toplam Sandık : 10.971Toplam Seçmen : 4.054.204Açılan Sandık : 5.097Açılan Sandık Oranı : % 46.46Kullanılan Oy : 1.664.417Geçerli Oy : 1.633.539Katılım Oranı : % 88.58Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 45,24739.05018 AK PARTİ : % 35,26576.01715 MHP : % 6,30102.
|Toplam Sandık
|:
|10.971
|Toplam Seçmen
|:
|4.054.204
|Açılan Sandık
|:
|5.097
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46.46
|Kullanılan Oy
|:
|1.664.417
|Geçerli Oy
|:
|1.633.539
|Katılım Oranı
|:
|% 88.58
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 45,24
|739.050
|18
|AK PARTİ
|:
|% 35,26
|576.017
|15
|MHP
|:
|% 6,30
|102.833
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,98
|48.736
|1
|BBP
|:
|% 0,70
|11.464
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 35,98
|587.775
|14
|CHP
|:
|% 27,55
|450.055
|11
|İYİ PARTİ
|:
|% 8,43
|137.720
|3
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 12,23
|199.714
|4
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 10,29
|168.142
|4
|TİP
|:
|% 1,93
|31.572
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,50
|24.486
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,50
|24.486
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,06
|17.242
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|2.257
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|1.221
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|829
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|207
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,13
|2.041
|-
|ANAP
|:
|% 0,06
|1.051
|-
|AB
|:
|% 0,05
|774
|-
|GBP
|:
|% 0,05
|737
|-
|MUHAMMET ALİ OKUL
|:
|% 0,04
|713
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,04
|688
|-
|MİLLET
|:
|% 0,04
|666
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,02
|389
|-
|HKP
|:
|% 0,02
|316
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,01
|221
|-
|FEHMİ ÖZTÜRK
|:
|% 0,01
|161
|-
|ADNAN YELMEN
|:
|% 0,01
|91
|-
|LÜTFÜ KARAYEL
|:
|% 0,01
|82
|-
|MURAT ÜNAL
|:
|% 0,01
|77
|-
|SEZGİN SİNCAR
|:
|% 0,01
|72
|-
|İLHAN VARLIK
|:
|% 0,00
|70
|-
|DERYA AKDEMİR
|:
|% 0,00
|60
|-
|SEZEN ÖZEN
|:
|% 0,00
|35
|-
|TAYFUN KOCA
|:
|% 0,00
|20
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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