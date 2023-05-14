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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 3.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - İSTANBUL 3.

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Toplam Sandık : 10.971Toplam Seçmen : 4.054.204Açılan Sandık : 5.097Açılan Sandık Oranı : % 46.46Kullanılan Oy : 1.664.417Geçerli Oy : 1.633.539Katılım Oranı : % 88.58Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 45,24739.05018 AK PARTİ : % 35,26576.01715 MHP : % 6,30102.

Toplam Sandık: 10.971
Toplam Seçmen: 4.054.204
Açılan Sandık: 5.097
Açılan Sandık Oranı: % 46.46
Kullanılan Oy: 1.664.417
Geçerli Oy: 1.633.539
Katılım Oranı: % 88.58

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 45,24739.05018
AK PARTİ: % 35,26576.01715
MHP: % 6,30102.8332
YENİDEN REFAH: % 2,9848.7361
BBP: % 0,7011.464-
MİLLET İTTİFAKI: % 35,98587.77514
CHP: % 27,55450.05511
İYİ PARTİ: % 8,43137.7203
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 12,23199.7144
YEŞİL SOL PARTİ: % 10,29168.1424
TİP: % 1,9331.572-
ATA İTTİFAKI: % 1,5024.486-
ZAFER PARTİSİ: % 1,5024.486-
MEMLEKET: % 1,0617.242-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,142.257-
SOL PARTİ: % 0,081.221-
TKP: % 0,05829-
TKH: % 0,01207-
GENÇPARTİ: % 0,132.041-
ANAP: % 0,061.051-
AB: % 0,05774-
GBP: % 0,05737-
MUHAMMET ALİ OKUL: % 0,04713-
VATAN PARTİSİ: % 0,04688-
MİLLET: % 0,04666-
HAK-PAR: % 0,02389-
HKP: % 0,02316-
MİLLİ YOL: % 0,01221-
FEHMİ ÖZTÜRK: % 0,01161-
ADNAN YELMEN: % 0,0191-
LÜTFÜ KARAYEL: % 0,0182-
MURAT ÜNAL: % 0,0177-
SEZGİN SİNCAR: % 0,0172-
İLHAN VARLIK: % 0,0070-
DERYA AKDEMİR: % 0,0060-
SEZEN ÖZEN: % 0,0035-
TAYFUN KOCA: % 0,0020-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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