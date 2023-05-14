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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.772Toplam Seçmen : 1.698.293Açılan Sandık : 3.778Açılan Sandık Oranı : % 79.17Kullanılan Oy : 1.192.734Geçerli Oy : 1.175.090Katılım Oranı : % 89.02Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 53,63630.1929 CHP : % 41,71490.0987 İYİ PARTİ : % 11,92140.

Toplam Sandık: 4.772
Toplam Seçmen: 1.698.293
Açılan Sandık: 3.778
Açılan Sandık Oranı: % 79.17
Kullanılan Oy: 1.192.734
Geçerli Oy: 1.175.090
Katılım Oranı: % 89.02

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 53,63630.1929
CHP: % 41,71490.0987
İYİ PARTİ: % 11,92140.0942
CUMHUR İTTİFAKI: % 31,77373.3874
AK PARTİ: % 25,60300.8774
MHP: % 4,8757.206-
YENİDEN REFAH: % 0,809.384-
BBP: % 0,505.920-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 8,79103.2381
YEŞİL SOL PARTİ: % 8,79103.2381
ATA İTTİFAKI: % 2,0624.218-
ZAFER PARTİSİ: % 1,8621.820-
AP: % 0,202.398-
MEMLEKET: % 1,1513.510-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,414.855-
TKP: % 0,232.706-
SOL PARTİ: % 0,141.601-
TKH: % 0,05548-
GENÇPARTİ: % 0,374.291-
GBP: % 0,121.371-
VATAN PARTİSİ: % 0,091.113-
ANAP: % 0,08996-
MİLLET: % 0,08978-
AB: % 0,08921-
HAK-PAR: % 0,04465-
HKP: % 0,03404-
MİLLİ YOL: % 0,02232-
YP: % 0,02212-
FERHAN ADEMHAN: % 0,01148-
ALİ İHSAN ERDENİLGEN: % 0,0182-
VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU: % 0,0044-
SEDAT KABAY: % 0,0039-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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