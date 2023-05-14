MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 4.772Toplam Seçmen : 1.698.293Açılan Sandık : 3.778Açılan Sandık Oranı : % 79.17Kullanılan Oy : 1.192.734Geçerli Oy : 1.175.090Katılım Oranı : % 89.02Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 53,63630.1929 CHP : % 41,71490.0987 İYİ PARTİ : % 11,92140.
|Toplam Sandık
|:
|4.772
|Toplam Seçmen
|:
|1.698.293
|Açılan Sandık
|:
|3.778
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79.17
|Kullanılan Oy
|:
|1.192.734
|Geçerli Oy
|:
|1.175.090
|Katılım Oranı
|:
|% 89.02
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 53,63
|630.192
|9
|CHP
|:
|% 41,71
|490.098
|7
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,92
|140.094
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 31,77
|373.387
|4
|AK PARTİ
|:
|% 25,60
|300.877
|4
|MHP
|:
|% 4,87
|57.206
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,80
|9.384
|-
|BBP
|:
|% 0,50
|5.920
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 8,79
|103.238
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 8,79
|103.238
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,06
|24.218
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,86
|21.820
|-
|AP
|:
|% 0,20
|2.398
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,15
|13.510
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,41
|4.855
|-
|TKP
|:
|% 0,23
|2.706
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,14
|1.601
|-
|TKH
|:
|% 0,05
|548
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,37
|4.291
|-
|GBP
|:
|% 0,12
|1.371
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|1.113
|-
|ANAP
|:
|% 0,08
|996
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|978
|-
|AB
|:
|% 0,08
|921
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|465
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|404
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|232
|-
|YP
|:
|% 0,02
|212
|-
|FERHAN ADEMHAN
|:
|% 0,01
|148
|-
|ALİ İHSAN ERDENİLGEN
|:
|% 0,01
|82
|-
|VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU
|:
|% 0,00
|44
|-
|SEDAT KABAY
|:
|% 0,00
|39
|-
Kaynak: AA / Güncel
Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500