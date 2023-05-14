MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 5.125Toplam Seçmen : 1.754.224Açılan Sandık : 3.773Açılan Sandık Oranı : % 73.62Kullanılan Oy : 1.136.284Geçerli Oy : 1.111.539Katılım Oranı : % 89.53Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,67563.2668 CHP : % 39,66440.8377 İYİ PARTİ : % 11,01122.
|Toplam Sandık
|:
|5.125
|Toplam Seçmen
|:
|1.754.224
|Açılan Sandık
|:
|3.773
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73.62
|Kullanılan Oy
|:
|1.136.284
|Geçerli Oy
|:
|1.111.539
|Katılım Oranı
|:
|% 89.53
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 50,67
|563.266
|8
|CHP
|:
|% 39,66
|440.837
|7
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,01
|122.429
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 32,99
|366.717
|5
|AK PARTİ
|:
|% 25,54
|283.931
|4
|MHP
|:
|% 6,05
|67.282
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,97
|10.728
|-
|BBP
|:
|% 0,43
|4.776
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 10,20
|113.317
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,82
|64.707
|1
|TİP
|:
|% 4,37
|48.610
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,20
|24.396
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,97
|21.894
|-
|AP
|:
|% 0,23
|2.502
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,08
|11.983
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,31
|3.392
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,27
|3.030
|-
|TKP
|:
|% 0,14
|1.607
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,09
|1.032
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|391
|-
|MEHMET BAYINDIR
|:
|% 0,15
|1.668
|-
|ANAP
|:
|% 0,12
|1.280
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,10
|1.164
|-
|AB
|:
|% 0,10
|1.063
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|1.037
|-
|GBP
|:
|% 0,09
|978
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|604
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|515
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|259
|-
|YP
|:
|% 0,02
|166
|-
|KENAN KAHRAMAN
|:
|% 0,01
|132
|-
|SİNAN GÜNDOĞDU
|:
|% 0,01
|71
|-
|RAMAZAN ÜZÜN
|:
|% 0,00
|23
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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