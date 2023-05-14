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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 5.125Toplam Seçmen : 1.754.224Açılan Sandık : 3.773Açılan Sandık Oranı : % 73.62Kullanılan Oy : 1.136.284Geçerli Oy : 1.111.539Katılım Oranı : % 89.53Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,67563.2668 CHP : % 39,66440.8377 İYİ PARTİ : % 11,01122.

Toplam Sandık: 5.125
Toplam Seçmen: 1.754.224
Açılan Sandık: 3.773
Açılan Sandık Oranı: % 73.62
Kullanılan Oy: 1.136.284
Geçerli Oy: 1.111.539
Katılım Oranı: % 89.53

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 50,67563.2668
CHP: % 39,66440.8377
İYİ PARTİ: % 11,01122.4291
CUMHUR İTTİFAKI: % 32,99366.7175
AK PARTİ: % 25,54283.9314
MHP: % 6,0567.2821
YENİDEN REFAH: % 0,9710.728-
BBP: % 0,434.776-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 10,20113.3171
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,8264.7071
TİP: % 4,3748.610-
ATA İTTİFAKI: % 2,2024.396-
ZAFER PARTİSİ: % 1,9721.894-
AP: % 0,232.502-
MEMLEKET: % 1,0811.983-
GENÇPARTİ: % 0,313.392-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,273.030-
TKP: % 0,141.607-
SOL PARTİ: % 0,091.032-
TKH: % 0,04391-
MEHMET BAYINDIR: % 0,151.668-
ANAP: % 0,121.280-
VATAN PARTİSİ: % 0,101.164-
AB: % 0,101.063-
MİLLET: % 0,091.037-
GBP: % 0,09978-
HAK-PAR: % 0,05604-
HKP: % 0,05515-
MİLLİ YOL: % 0,02259-
YP: % 0,02166-
KENAN KAHRAMAN: % 0,01132-
SİNAN GÜNDOĞDU: % 0,0171-
RAMAZAN ÜZÜN: % 0,0023-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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