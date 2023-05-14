MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.405Toplam Seçmen : 755.391Açılan Sandık : 2.345Açılan Sandık Oranı : % 97.51Kullanılan Oy : 627.014Geçerli Oy : 611.668Katılım Oranı : % 85.27Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,96434.0267 AK PARTİ : % 47,64291.3925 MHP : % 16,1898.
|Toplam Sandık
|:
|2.405
|Toplam Seçmen
|:
|755.391
|Açılan Sandık
|:
|2.345
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.51
|Kullanılan Oy
|:
|627.014
|Geçerli Oy
|:
|611.668
|Katılım Oranı
|:
|% 85.27
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 70,96
|434.026
|7
|AK PARTİ
|:
|% 47,64
|291.392
|5
|MHP
|:
|% 16,18
|98.987
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 5,52
|33.788
|-
|BBP
|:
|% 1,61
|9.859
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 23,24
|142.179
|1
|CHP
|:
|% 16,08
|98.370
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,16
|43.809
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,96
|11.980
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,70
|10.385
|-
|AP
|:
|% 0,26
|1.595
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,16
|7.131
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,17
|7.131
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,71
|4.336
|-
|MEHMET SABANCI
|:
|% 0,27
|1.656
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,23
|1.414
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,19
|1.143
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|515
|-
|TKH
|:
|% 0,06
|333
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|295
|-
|HÜSEYİN ARSLANTÜRK
|:
|% 0,17
|1.052
|-
|ANAP
|:
|% 0,16
|956
|-
|YUSUF GÜLER
|:
|% 0,12
|752
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,12
|725
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|568
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|491
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|429
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|408
|-
|GBP
|:
|% 0,05
|295
|-
|YP
|:
|% 0,02
|140
|-
|TURAN ORAK
|:
|% 0,01
|52
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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