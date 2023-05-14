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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.405Toplam Seçmen : 755.391Açılan Sandık : 2.345Açılan Sandık Oranı : % 97.51Kullanılan Oy : 627.014Geçerli Oy : 611.668Katılım Oranı : % 85.27Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,96434.0267 AK PARTİ : % 47,64291.3925 MHP : % 16,1898.

Toplam Sandık: 2.405
Toplam Seçmen: 755.391
Açılan Sandık: 2.345
Açılan Sandık Oranı: % 97.51
Kullanılan Oy: 627.014
Geçerli Oy: 611.668
Katılım Oranı: % 85.27

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 70,96434.0267
AK PARTİ: % 47,64291.3925
MHP: % 16,1898.9872
YENİDEN REFAH: % 5,5233.788-
BBP: % 1,619.859-
MİLLET İTTİFAKI: % 23,24142.1791
CHP: % 16,0898.3701
İYİ PARTİ: % 7,1643.809-
ATA İTTİFAKI: % 1,9611.980-
ZAFER PARTİSİ: % 1,7010.385-
AP: % 0,261.595-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,167.131-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,177.131-
MEMLEKET: % 0,714.336-
MEHMET SABANCI: % 0,271.656-
MİLLİ YOL: % 0,231.414-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,191.143-
TKP: % 0,08515-
TKH: % 0,06333-
SOL PARTİ: % 0,05295-
HÜSEYİN ARSLANTÜRK: % 0,171.052-
ANAP: % 0,16956-
YUSUF GÜLER: % 0,12752-
GENÇPARTİ: % 0,12725-
HAK-PAR: % 0,09568-
MİLLET: % 0,08491-
VATAN PARTİSİ: % 0,07429-
HKP: % 0,07408-
GBP: % 0,05295-
YP: % 0,02140-
TURAN ORAK: % 0,0152-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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