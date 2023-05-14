MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 727Toplam Seçmen : 182.536Açılan Sandık : 719Açılan Sandık Oranı : % 98.9Kullanılan Oy : 158.346Geçerli Oy : 154.468Katılım Oranı : % 88.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,6296.7262 AK PARTİ : % 37,7258.2652 MHP : % 16,3025.180- YENİDEN REFAH : % 8,1612.
|Toplam Sandık
|:
|727
|Toplam Seçmen
|:
|182.536
|Açılan Sandık
|:
|719
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.9
|Kullanılan Oy
|:
|158.346
|Geçerli Oy
|:
|154.468
|Katılım Oranı
|:
|% 88.15
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 62,62
|96.726
|2
|AK PARTİ
|:
|% 37,72
|58.265
|2
|MHP
|:
|% 16,30
|25.180
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 8,16
|12.602
|-
|BBP
|:
|% 0,44
|679
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 31,49
|48.635
|1
|CHP
|:
|% 21,80
|33.681
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,68
|14.954
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,26
|3.498
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,86
|2.874
|-
|AP
|:
|% 0,40
|624
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,91
|1.411
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,74
|1.142
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,43
|663
|-
|TİP
|:
|% 0,31
|479
|-
|ANAP
|:
|% 0,21
|319
|-
|AB
|:
|% 0,19
|291
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|259
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|125
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,06
|94
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|40
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,16
|239
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,11
|163
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,09
|144
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|135
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|114
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|90
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|84
|-
|YP
|:
|% 0,03
|47
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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