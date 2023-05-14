Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 727Toplam Seçmen : 182.536Açılan Sandık : 719Açılan Sandık Oranı : % 98.9Kullanılan Oy : 158.346Geçerli Oy : 154.468Katılım Oranı : % 88.15Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,6296.7262 AK PARTİ : % 37,7258.2652 MHP : % 16,3025.180- YENİDEN REFAH : % 8,1612.

Toplam Sandık: 727
Toplam Seçmen: 182.536
Açılan Sandık: 719
Açılan Sandık Oranı: % 98.9
Kullanılan Oy: 158.346
Geçerli Oy: 154.468
Katılım Oranı: % 88.15

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 62,6296.7262
AK PARTİ: % 37,7258.2652
MHP: % 16,3025.180-
YENİDEN REFAH: % 8,1612.602-
BBP: % 0,44679-
MİLLET İTTİFAKI: % 31,4948.6351
CHP: % 21,8033.6811
İYİ PARTİ: % 9,6814.954-
ATA İTTİFAKI: % 2,263.498-
ZAFER PARTİSİ: % 1,862.874-
AP: % 0,40624-
MEMLEKET: % 0,911.411-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,741.142-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,43663-
TİP: % 0,31479-
ANAP: % 0,21319-
AB: % 0,19291-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,17259-
TKP: % 0,08125-
SOL PARTİ: % 0,0694-
TKH: % 0,0340-
GENÇPARTİ: % 0,16239-
HAK-PAR: % 0,11163-
MİLLİ YOL: % 0,09144-
VATAN PARTİSİ: % 0,09135-
MİLLET: % 0,07114-
GBP: % 0,0690-
HKP: % 0,0584-
YP: % 0,0347-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title