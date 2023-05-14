MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 668Toplam Seçmen : 188.540Açılan Sandık : 639Açılan Sandık Oranı : % 95.66Kullanılan Oy : 158.212Geçerli Oy : 154.715Katılım Oranı : % 88.17Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,2499.3922 AK PARTİ : % 41,1963.7262 MHP : % 18,3728.423- BBP : % 2,533.
|Toplam Sandık
|:
|668
|Toplam Seçmen
|:
|188.540
|Açılan Sandık
|:
|639
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.66
|Kullanılan Oy
|:
|158.212
|Geçerli Oy
|:
|154.715
|Katılım Oranı
|:
|% 88.17
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 64,24
|99.392
|2
|AK PARTİ
|:
|% 41,19
|63.726
|2
|MHP
|:
|% 18,37
|28.423
|-
|BBP
|:
|% 2,53
|3.921
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,15
|3.322
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 30,30
|46.883
|1
|CHP
|:
|% 19,28
|29.836
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,02
|17.047
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,81
|2.802
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,53
|2.360
|-
|AP
|:
|% 0,29
|442
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,77
|1.187
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,69
|1.064
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,46
|716
|-
|TİP
|:
|% 0,23
|348
|-
|MUSTAFA KÖPÜKLÜ
|:
|% 0,18
|284
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,18
|269
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|144
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|81
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|44
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,15
|226
|-
|ANAP
|:
|% 0,13
|200
|-
|AB
|:
|% 0,13
|195
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|144
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|143
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|128
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|108
|-
|GBP
|:
|% 0,05
|70
|-
|YP
|:
|% 0,02
|37
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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