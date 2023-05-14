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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 668Toplam Seçmen : 188.540Açılan Sandık : 639Açılan Sandık Oranı : % 95.66Kullanılan Oy : 158.212Geçerli Oy : 154.715Katılım Oranı : % 88.17Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,2499.3922 AK PARTİ : % 41,1963.7262 MHP : % 18,3728.423- BBP : % 2,533.

Toplam Sandık: 668
Toplam Seçmen: 188.540
Açılan Sandık: 639
Açılan Sandık Oranı: % 95.66
Kullanılan Oy: 158.212
Geçerli Oy: 154.715
Katılım Oranı: % 88.17

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 64,2499.3922
AK PARTİ: % 41,1963.7262
MHP: % 18,3728.423-
BBP: % 2,533.921-
YENİDEN REFAH: % 2,153.322-
MİLLET İTTİFAKI: % 30,3046.8831
CHP: % 19,2829.8361
İYİ PARTİ: % 11,0217.047-
ATA İTTİFAKI: % 1,812.802-
ZAFER PARTİSİ: % 1,532.360-
AP: % 0,29442-
MEMLEKET: % 0,771.187-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,691.064-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,46716-
TİP: % 0,23348-
MUSTAFA KÖPÜKLÜ: % 0,18284-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,18269-
TKP: % 0,09144-
SOL PARTİ: % 0,0581-
TKH: % 0,0344-
GENÇPARTİ: % 0,15226-
ANAP: % 0,13200-
AB: % 0,13195-
MİLLET: % 0,09144-
HAK-PAR: % 0,09143-
HKP: % 0,08128-
VATAN PARTİSİ: % 0,07108-
GBP: % 0,0570-
YP: % 0,0237-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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