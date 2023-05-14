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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 723Toplam Seçmen : 185.605Açılan Sandık : 677Açılan Sandık Oranı : % 93.64Kullanılan Oy : 136.165Geçerli Oy : 132.707Katılım Oranı : % 77.96Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 37,8150.1801 AK PARTİ : % 25,6934.0911 MHP : % 9,8713.095- YENİDEN REFAH : % 1,782.

Toplam Sandık: 723
Toplam Seçmen: 185.605
Açılan Sandık: 677
Açılan Sandık Oranı: % 93.64
Kullanılan Oy: 136.165
Geçerli Oy: 132.707
Katılım Oranı: % 77.96

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 37,8150.1801
AK PARTİ: % 25,6934.0911
MHP: % 9,8713.095-
YENİDEN REFAH: % 1,782.368-
BBP: % 0,47626-
MİLLET İTTİFAKI: % 31,4541.7421
CHP: % 16,4321.8031
İYİ PARTİ: % 15,0319.939-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 27,0035.8241
YEŞİL SOL PARTİ: % 27,0035.8241
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,54713-
SOL PARTİ: % 0,37495-
TKP: % 0,13170-
TKH: % 0,0448-
MEMLEKET: % 0,53709-
ATA İTTİFAKI: % 0,21280-
AP: % 0,21280-
AB: % 0,17226-
VATAN PARTİSİ: % 0,09125-
HKP: % 0,09122-
GBP: % 0,09121-
GENÇPARTİ: % 0,09114-
HAK-PAR: % 0,08102-
MİLLİ YOL: % 0,0792-
MİLLET: % 0,0789-
YP: % 0,0459-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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