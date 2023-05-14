MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 723Toplam Seçmen : 185.605Açılan Sandık : 677Açılan Sandık Oranı : % 93.64Kullanılan Oy : 136.165Geçerli Oy : 132.707Katılım Oranı : % 77.96Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 37,8150.1801 AK PARTİ : % 25,6934.0911 MHP : % 9,8713.095- YENİDEN REFAH : % 1,782.
|Toplam Sandık
|:
|723
|Toplam Seçmen
|:
|185.605
|Açılan Sandık
|:
|677
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.64
|Kullanılan Oy
|:
|136.165
|Geçerli Oy
|:
|132.707
|Katılım Oranı
|:
|% 77.96
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 37,81
|50.180
|1
|AK PARTİ
|:
|% 25,69
|34.091
|1
|MHP
|:
|% 9,87
|13.095
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,78
|2.368
|-
|BBP
|:
|% 0,47
|626
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 31,45
|41.742
|1
|CHP
|:
|% 16,43
|21.803
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 15,03
|19.939
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 27,00
|35.824
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 27,00
|35.824
|1
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,54
|713
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,37
|495
|-
|TKP
|:
|% 0,13
|170
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|48
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,53
|709
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,21
|280
|-
|AP
|:
|% 0,21
|280
|-
|AB
|:
|% 0,17
|226
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|125
|-
|HKP
|:
|% 0,09
|122
|-
|GBP
|:
|% 0,09
|121
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,09
|114
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|102
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,07
|92
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|89
|-
|YP
|:
|% 0,04
|59
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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