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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.322Toplam Seçmen : 993.223Açılan Sandık : 3.157Açılan Sandık Oranı : % 95.03Kullanılan Oy : 861.967Geçerli Oy : 841.329Katılım Oranı : % 91.36Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 46,28389.3224 CHP : % 31,49264.8933 İYİ PARTİ : % 14,79124.

Toplam Sandık: 3.322
Toplam Seçmen: 993.223
Açılan Sandık: 3.157
Açılan Sandık Oranı: % 95.03
Kullanılan Oy: 861.967
Geçerli Oy: 841.329
Katılım Oranı: % 91.36

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 46,28389.3224
CHP: % 31,49264.8933
İYİ PARTİ: % 14,79124.4291
CUMHUR İTTİFAKI: % 45,05379.0195
AK PARTİ: % 34,25288.1304
MHP: % 8,0467.6831
YENİDEN REFAH: % 2,0717.444-
BBP: % 0,685.762-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 3,0725.842-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,9616.483-
TİP: % 1,119.359-
ATA İTTİFAKI: % 2,2218.697-
ZAFER PARTİSİ: % 1,8815.800-
AP: % 0,342.897-
MEMLEKET: % 1,169.770-
GENÇPARTİ: % 0,242.005-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,191.589-
TKP: % 0,09746-
SOL PARTİ: % 0,07604-
TKH: % 0,03239-
VATAN PARTİSİ: % 0,181.493-
HAK-PAR: % 0,11960-
MİLLET: % 0,11883-
AB: % 0,10829-
HKP: % 0,08635-
YP: % 0,03250-
ŞEREF KAFA: % 0,01123-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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