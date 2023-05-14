MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 3.322Toplam Seçmen : 993.223Açılan Sandık : 3.157Açılan Sandık Oranı : % 95.03Kullanılan Oy : 861.967Geçerli Oy : 841.329Katılım Oranı : % 91.36Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 46,28389.3224 CHP : % 31,49264.8933 İYİ PARTİ : % 14,79124.
|Toplam Sandık
|:
|3.322
|Toplam Seçmen
|:
|993.223
|Açılan Sandık
|:
|3.157
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.03
|Kullanılan Oy
|:
|861.967
|Geçerli Oy
|:
|841.329
|Katılım Oranı
|:
|% 91.36
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 46,28
|389.322
|4
|CHP
|:
|% 31,49
|264.893
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 14,79
|124.429
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 45,05
|379.019
|5
|AK PARTİ
|:
|% 34,25
|288.130
|4
|MHP
|:
|% 8,04
|67.683
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,07
|17.444
|-
|BBP
|:
|% 0,68
|5.762
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 3,07
|25.842
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,96
|16.483
|-
|TİP
|:
|% 1,11
|9.359
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,22
|18.697
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,88
|15.800
|-
|AP
|:
|% 0,34
|2.897
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,16
|9.770
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,24
|2.005
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,19
|1.589
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|746
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|604
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|239
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,18
|1.493
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,11
|960
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|883
|-
|AB
|:
|% 0,10
|829
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|635
|-
|YP
|:
|% 0,03
|250
|-
|ŞEREF KAFA
|:
|% 0,01
|123
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500