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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 576Toplam Seçmen : 156.421Açılan Sandık : 486Açılan Sandık Oranı : % 84.38Kullanılan Oy : 114.124Geçerli Oy : 109.566Katılım Oranı : % 87.89Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,0267.9531 AK PARTİ : % 36,3339.8071 MHP : % 23,5325.777- YENİDEN REFAH : % 1,741.

Toplam Sandık: 576
Toplam Seçmen: 156.421
Açılan Sandık: 486
Açılan Sandık Oranı: % 84.38
Kullanılan Oy: 114.124
Geçerli Oy: 109.566
Katılım Oranı: % 87.89

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 62,0267.9531
AK PARTİ: % 36,3339.8071
MHP: % 23,5325.777-
YENİDEN REFAH: % 1,741.905-
BBP: % 0,42464-
MİLLET İTTİFAKI: % 32,0535.1151
CHP: % 32,0535.1151
ATA İTTİFAKI: % 1,721.880-
ZAFER PARTİSİ: % 1,281.400-
AP: % 0,44480-
MEMLEKET: % 0,88965-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,35384-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,35384-
ANAP: % 0,34374-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,31343-
TKP: % 0,17189-
SOL PARTİ: % 0,0781-
TKH: % 0,0773-
AB: % 0,29314-
VATAN PARTİSİ: % 0,28305-
GENÇPARTİ: % 0,27300-
MİLLET: % 0,21233-
HAK-PAR: % 0,18195-
HKP: % 0,15167-
GBP: % 0,12127-
YP: % 0,0670-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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