MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 576Toplam Seçmen : 156.421Açılan Sandık : 486Açılan Sandık Oranı : % 84.38Kullanılan Oy : 114.124Geçerli Oy : 109.566Katılım Oranı : % 87.89Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,0267.9531 AK PARTİ : % 36,3339.8071 MHP : % 23,5325.777- YENİDEN REFAH : % 1,741.
|Toplam Sandık
|:
|576
|Toplam Seçmen
|:
|156.421
|Açılan Sandık
|:
|486
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84.38
|Kullanılan Oy
|:
|114.124
|Geçerli Oy
|:
|109.566
|Katılım Oranı
|:
|% 87.89
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 62,02
|67.953
|1
|AK PARTİ
|:
|% 36,33
|39.807
|1
|MHP
|:
|% 23,53
|25.777
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,74
|1.905
|-
|BBP
|:
|% 0,42
|464
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 32,05
|35.115
|1
|CHP
|:
|% 32,05
|35.115
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,72
|1.880
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,28
|1.400
|-
|AP
|:
|% 0,44
|480
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,88
|965
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,35
|384
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,35
|384
|-
|ANAP
|:
|% 0,34
|374
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,31
|343
|-
|TKP
|:
|% 0,17
|189
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|81
|-
|TKH
|:
|% 0,07
|73
|-
|AB
|:
|% 0,29
|314
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,28
|305
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,27
|300
|-
|MİLLET
|:
|% 0,21
|233
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,18
|195
|-
|HKP
|:
|% 0,15
|167
|-
|GBP
|:
|% 0,12
|127
|-
|YP
|:
|% 0,06
|70
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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