MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.302Toplam Seçmen : 400.959Açılan Sandık : 1.218Açılan Sandık Oranı : % 93.55Kullanılan Oy : 319.581Geçerli Oy : 307.160Katılım Oranı : % 84.56Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 59,22181.9054 YEŞİL SOL PARTİ : % 59,22181.
|Toplam Sandık
|:
|1.302
|Toplam Seçmen
|:
|400.959
|Açılan Sandık
|:
|1.218
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.55
|Kullanılan Oy
|:
|319.581
|Geçerli Oy
|:
|307.160
|Katılım Oranı
|:
|% 84.56
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 59,22
|181.905
|4
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 59,22
|181.905
|4
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 31,24
|95.957
|1
|AK PARTİ
|:
|% 28,76
|88.341
|1
|MHP
|:
|% 1,12
|3.447
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,06
|3.266
|-
|BBP
|:
|% 0,29
|903
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 7,74
|23.771
|-
|CHP
|:
|% 7,74
|23.771
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,66
|2.030
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,57
|1.739
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|210
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|81
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,38
|1.175
|-
|YP
|:
|% 0,20
|601
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,15
|462
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|429
|-
|AP
|:
|% 0,14
|429
|-
|GBP
|:
|% 0,10
|292
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|138
|-
|MİLLET
|:
|% 0,04
|135
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,04
|111
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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