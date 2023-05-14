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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.302Toplam Seçmen : 400.959Açılan Sandık : 1.218Açılan Sandık Oranı : % 93.55Kullanılan Oy : 319.581Geçerli Oy : 307.160Katılım Oranı : % 84.56Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 59,22181.9054 YEŞİL SOL PARTİ : % 59,22181.

Toplam Sandık: 1.302
Toplam Seçmen: 400.959
Açılan Sandık: 1.218
Açılan Sandık Oranı: % 93.55
Kullanılan Oy: 319.581
Geçerli Oy: 307.160
Katılım Oranı: % 84.56

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 59,22181.9054
YEŞİL SOL PARTİ: % 59,22181.9054
CUMHUR İTTİFAKI: % 31,2495.9571
AK PARTİ: % 28,7688.3411
MHP: % 1,123.447-
YENİDEN REFAH: % 1,063.266-
BBP: % 0,29903-
MİLLET İTTİFAKI: % 7,7423.771-
CHP: % 7,7423.771-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,662.030-
SOL PARTİ: % 0,571.739-
TKP: % 0,07210-
TKH: % 0,0381-
MEMLEKET: % 0,381.175-
YP: % 0,20601-
HAK-PAR: % 0,15462-
ATA İTTİFAKI: % 0,14429-
AP: % 0,14429-
GBP: % 0,10292-
HKP: % 0,04138-
MİLLET: % 0,04135-
VATAN PARTİSİ: % 0,04111-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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