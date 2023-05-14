MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 291Toplam Seçmen : 57.301Açılan Sandık : 291Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 49.906Geçerli Oy : 49.088Katılım Oranı : % 87.09Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 80,2839.4061 AK PARTİ : % 60,0529.4761 MHP : % 16,708.197- YENİDEN REFAH : % 2,881.
|Toplam Sandık
|:
|291
|Toplam Seçmen
|:
|57.301
|Açılan Sandık
|:
|291
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|49.906
|Geçerli Oy
|:
|49.088
|Katılım Oranı
|:
|% 87.09
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 80,28
|39.406
|1
|AK PARTİ
|:
|% 60,05
|29.476
|1
|MHP
|:
|% 16,70
|8.197
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,88
|1.412
|-
|BBP
|:
|% 0,65
|321
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 16,18
|7.942
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 16,18
|7.942
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,13
|553
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,03
|506
|-
|AP
|:
|% 0,10
|47
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,55
|271
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,40
|198
|-
|TİP
|:
|% 0,15
|73
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,36
|176
|-
|ANAP
|:
|% 0,16
|79
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,09
|47
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|28
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,02
|12
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|7
|-
|AB
|:
|% 0,07
|33
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|25
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|21
|-
|GBP
|:
|% 0,04
|21
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|20
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,04
|18
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,03
|13
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|10
|-
|YP
|:
|% 0,01
|7
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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