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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 291Toplam Seçmen : 57.301Açılan Sandık : 291Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 49.906Geçerli Oy : 49.088Katılım Oranı : % 87.09Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 80,2839.4061 AK PARTİ : % 60,0529.4761 MHP : % 16,708.197- YENİDEN REFAH : % 2,881.

Toplam Sandık: 291
Toplam Seçmen: 57.301
Açılan Sandık: 291
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 49.906
Geçerli Oy: 49.088
Katılım Oranı: % 87.09

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 80,2839.4061
AK PARTİ: % 60,0529.4761
MHP: % 16,708.197-
YENİDEN REFAH: % 2,881.412-
BBP: % 0,65321-
MİLLET İTTİFAKI: % 16,187.942-
İYİ PARTİ: % 16,187.942-
ATA İTTİFAKI: % 1,13553-
ZAFER PARTİSİ: % 1,03506-
AP: % 0,1047-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,55271-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,40198-
TİP: % 0,1573-
MEMLEKET: % 0,36176-
ANAP: % 0,1679-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,0947-
TKP: % 0,0628-
SOL PARTİ: % 0,0212-
TKH: % 0,017-
AB: % 0,0733-
MİLLET: % 0,0525-
HKP: % 0,0421-
GBP: % 0,0421-
HAK-PAR: % 0,0420-
GENÇPARTİ: % 0,0418-
VATAN PARTİSİ: % 0,0313-
MİLLİ YOL: % 0,0210-
YP: % 0,017-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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