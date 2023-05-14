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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 671Toplam Seçmen : 167.582Açılan Sandık : 670Açılan Sandık Oranı : % 99.85Kullanılan Oy : 152.240Geçerli Oy : 148.963Katılım Oranı : % 91.04Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,6476.9211 AK PARTİ : % 37,2155.4301 MHP : % 10,2315.239- YENİDEN REFAH : % 3,294.

Toplam Sandık: 671
Toplam Seçmen: 167.582
Açılan Sandık: 670
Açılan Sandık Oranı: % 99.85
Kullanılan Oy: 152.240
Geçerli Oy: 148.963
Katılım Oranı: % 91.04

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 51,6476.9211
AK PARTİ: % 37,2155.4301
MHP: % 10,2315.239-
YENİDEN REFAH: % 3,294.906-
BBP: % 0,901.346-
MİLLET İTTİFAKI: % 39,4158.7061
CHP: % 26,9840.1891
İYİ PARTİ: % 12,4318.517-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 3,214.782-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,633.911-
TİP: % 0,59871-
ATA İTTİFAKI: % 2,133.175-
ZAFER PARTİSİ: % 1,832.722-
AP: % 0,31453-
MEMLEKET: % 1,211.807-
BAHADIR GÜLER: % 0,37551-
GENÇPARTİ: % 0,27408-
ANAP: % 0,23348-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,14209-
TKP: % 0,0690-
SOL PARTİ: % 0,0690-
TKH: % 0,0229-
VATAN PARTİSİ: % 0,12180-
MİLLET: % 0,11162-
AB: % 0,10149-
HAK-PAR: % 0,0690-
HKP: % 0,0580-
GBP: % 0,0577-
YP: % 0,0231-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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