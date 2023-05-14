MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 671Toplam Seçmen : 167.582Açılan Sandık : 670Açılan Sandık Oranı : % 99.85Kullanılan Oy : 152.240Geçerli Oy : 148.963Katılım Oranı : % 91.04Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 51,6476.9211 AK PARTİ : % 37,2155.4301 MHP : % 10,2315.239- YENİDEN REFAH : % 3,294.
|Toplam Sandık
|:
|671
|Toplam Seçmen
|:
|167.582
|Açılan Sandık
|:
|670
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.85
|Kullanılan Oy
|:
|152.240
|Geçerli Oy
|:
|148.963
|Katılım Oranı
|:
|% 91.04
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 51,64
|76.921
|1
|AK PARTİ
|:
|% 37,21
|55.430
|1
|MHP
|:
|% 10,23
|15.239
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,29
|4.906
|-
|BBP
|:
|% 0,90
|1.346
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 39,41
|58.706
|1
|CHP
|:
|% 26,98
|40.189
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 12,43
|18.517
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 3,21
|4.782
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,63
|3.911
|-
|TİP
|:
|% 0,59
|871
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,13
|3.175
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,83
|2.722
|-
|AP
|:
|% 0,31
|453
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,21
|1.807
|-
|BAHADIR GÜLER
|:
|% 0,37
|551
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,27
|408
|-
|ANAP
|:
|% 0,23
|348
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|209
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|90
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,06
|90
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|29
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,12
|180
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|162
|-
|AB
|:
|% 0,10
|149
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|90
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|80
|-
|GBP
|:
|% 0,05
|77
|-
|YP
|:
|% 0,02
|31
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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