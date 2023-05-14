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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 713Toplam Seçmen : 193.960Açılan Sandık : 691Açılan Sandık Oranı : % 96.91Kullanılan Oy : 145.175Geçerli Oy : 138.971Katılım Oranı : % 77.44Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,4988.2272 AK PARTİ : % 39,2454.5362 MHP : % 13,4018.622- YENİDEN REFAH : % 10,2914.

Toplam Sandık: 713
Toplam Seçmen: 193.960
Açılan Sandık: 691
Açılan Sandık Oranı: % 96.91
Kullanılan Oy: 145.175
Geçerli Oy: 138.971
Katılım Oranı: % 77.44

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 63,4988.2272
AK PARTİ: % 39,2454.5362
MHP: % 13,4018.622-
YENİDEN REFAH: % 10,2914.304-
BBP: % 0,55765-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 24,4133.9231
YEŞİL SOL PARTİ: % 24,4133.9231
MİLLET İTTİFAKI: % 7,3210.171-
CHP: % 5,377.468-
İYİ PARTİ: % 1,952.703-
FESİH ZEKİ MERT: % 2,753.824-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,53744-
SOL PARTİ: % 0,42585-
TKP: % 0,08113-
TKH: % 0,0346-
MEMLEKET: % 0,36495-
ATA İTTİFAKI: % 0,20283-
AP: % 0,20283-
AB: % 0,13183-
GENÇPARTİ: % 0,13173-
HAK-PAR: % 0,11156-
ANAP: % 0,11147-
GBP: % 0,08113-
MİLLET: % 0,08106-
HKP: % 0,0689-
VATAN PARTİSİ: % 0,0687-
YP: % 0,0335-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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