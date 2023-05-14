MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 713Toplam Seçmen : 193.960Açılan Sandık : 691Açılan Sandık Oranı : % 96.91Kullanılan Oy : 145.175Geçerli Oy : 138.971Katılım Oranı : % 77.44Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,4988.2272 AK PARTİ : % 39,2454.5362 MHP : % 13,4018.622- YENİDEN REFAH : % 10,2914.
|Toplam Sandık
|:
|713
|Toplam Seçmen
|:
|193.960
|Açılan Sandık
|:
|691
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.91
|Kullanılan Oy
|:
|145.175
|Geçerli Oy
|:
|138.971
|Katılım Oranı
|:
|% 77.44
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 63,49
|88.227
|2
|AK PARTİ
|:
|% 39,24
|54.536
|2
|MHP
|:
|% 13,40
|18.622
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 10,29
|14.304
|-
|BBP
|:
|% 0,55
|765
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 24,41
|33.923
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 24,41
|33.923
|1
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 7,32
|10.171
|-
|CHP
|:
|% 5,37
|7.468
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 1,95
|2.703
|-
|FESİH ZEKİ MERT
|:
|% 2,75
|3.824
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,53
|744
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,42
|585
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|113
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|46
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,36
|495
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,20
|283
|-
|AP
|:
|% 0,20
|283
|-
|AB
|:
|% 0,13
|183
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,13
|173
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,11
|156
|-
|ANAP
|:
|% 0,11
|147
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|113
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|106
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|89
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|87
|-
|YP
|:
|% 0,03
|35
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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