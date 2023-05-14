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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 866Toplam Seçmen : 221.374Açılan Sandık : 811Açılan Sandık Oranı : % 93.65Kullanılan Oy : 168.035Geçerli Oy : 161.666Katılım Oranı : % 81.69Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 43,3170.0221 AK PARTİ : % 37,2160.1511 MHP : % 3,716.000- YENİDEN REFAH : % 2,093.

Toplam Sandık: 866
Toplam Seçmen: 221.374
Açılan Sandık: 811
Açılan Sandık Oranı: % 93.65
Kullanılan Oy: 168.035
Geçerli Oy: 161.666
Katılım Oranı: % 81.69

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 43,3170.0221
AK PARTİ: % 37,2160.1511
MHP: % 3,716.000-
YENİDEN REFAH: % 2,093.378-
BBP: % 0,31493-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 40,1964.9762
YEŞİL SOL PARTİ: % 40,1964.9762
MİLLET İTTİFAKI: % 13,2021.329-
İYİ PARTİ: % 13,1921.329-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,701.128-
SOL PARTİ: % 0,51820-
TKP: % 0,14220-
TKH: % 0,0588-
MEMLEKET: % 0,55885-
AB: % 0,22363-
ATA İTTİFAKI: % 0,16259-
AP: % 0,16259-
HAK-PAR: % 0,15248-
ANAP: % 0,15241-
GENÇPARTİ: % 0,11182-
MİLLET: % 0,09146-
VATAN PARTİSİ: % 0,09138-
GBP: % 0,08130-
HKP: % 0,07116-
YP: % 0,06101-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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