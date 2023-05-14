MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 866Toplam Seçmen : 221.374Açılan Sandık : 811Açılan Sandık Oranı : % 93.65Kullanılan Oy : 168.035Geçerli Oy : 161.666Katılım Oranı : % 81.69Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 43,3170.0221 AK PARTİ : % 37,2160.1511 MHP : % 3,716.000- YENİDEN REFAH : % 2,093.
|Toplam Sandık
|:
|866
|Toplam Seçmen
|:
|221.374
|Açılan Sandık
|:
|811
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.65
|Kullanılan Oy
|:
|168.035
|Geçerli Oy
|:
|161.666
|Katılım Oranı
|:
|% 81.69
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 43,31
|70.022
|1
|AK PARTİ
|:
|% 37,21
|60.151
|1
|MHP
|:
|% 3,71
|6.000
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,09
|3.378
|-
|BBP
|:
|% 0,31
|493
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 40,19
|64.976
|2
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 40,19
|64.976
|2
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 13,20
|21.329
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 13,19
|21.329
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,70
|1.128
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,51
|820
|-
|TKP
|:
|% 0,14
|220
|-
|TKH
|:
|% 0,05
|88
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,55
|885
|-
|AB
|:
|% 0,22
|363
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,16
|259
|-
|AP
|:
|% 0,16
|259
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,15
|248
|-
|ANAP
|:
|% 0,15
|241
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,11
|182
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|146
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|138
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|130
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|116
|-
|YP
|:
|% 0,06
|101
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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