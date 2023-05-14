MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.010Toplam Seçmen : 237.125Açılan Sandık : 1.004Açılan Sandık Oranı : % 99.41Kullanılan Oy : 214.677Geçerli Oy : 209.794Katılım Oranı : % 90.94Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,54135.4062 AK PARTİ : % 36,6876.9451 MHP : % 23,6649.
|Toplam Sandık
|:
|1.010
|Toplam Seçmen
|:
|237.125
|Açılan Sandık
|:
|1.004
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.41
|Kullanılan Oy
|:
|214.677
|Geçerli Oy
|:
|209.794
|Katılım Oranı
|:
|% 90.94
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 64,54
|135.406
|2
|AK PARTİ
|:
|% 36,68
|76.945
|1
|MHP
|:
|% 23,66
|49.634
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,33
|6.994
|-
|BBP
|:
|% 0,87
|1.833
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 29,38
|61.632
|1
|CHP
|:
|% 21,85
|45.845
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,53
|15.787
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,24
|4.698
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,88
|3.937
|-
|AP
|:
|% 0,36
|761
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,37
|2.866
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,84
|1.765
|-
|TİP
|:
|% 0,52
|1.101
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,98
|2.052
|-
|ANAP
|:
|% 0,32
|661
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,25
|521
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,19
|402
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|177
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|155
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|70
|-
|AB
|:
|% 0,17
|346
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|202
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|194
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|189
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|145
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|122
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|84
|-
|YP
|:
|% 0,03
|58
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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