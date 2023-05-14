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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.010Toplam Seçmen : 237.125Açılan Sandık : 1.004Açılan Sandık Oranı : % 99.41Kullanılan Oy : 214.677Geçerli Oy : 209.794Katılım Oranı : % 90.94Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,54135.4062 AK PARTİ : % 36,6876.9451 MHP : % 23,6649.

Toplam Sandık: 1.010
Toplam Seçmen: 237.125
Açılan Sandık: 1.004
Açılan Sandık Oranı: % 99.41
Kullanılan Oy: 214.677
Geçerli Oy: 209.794
Katılım Oranı: % 90.94

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 64,54135.4062
AK PARTİ: % 36,6876.9451
MHP: % 23,6649.6341
YENİDEN REFAH: % 3,336.994-
BBP: % 0,871.833-
MİLLET İTTİFAKI: % 29,3861.6321
CHP: % 21,8545.8451
İYİ PARTİ: % 7,5315.787-
ATA İTTİFAKI: % 2,244.698-
ZAFER PARTİSİ: % 1,883.937-
AP: % 0,36761-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,372.866-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,841.765-
TİP: % 0,521.101-
MEMLEKET: % 0,982.052-
ANAP: % 0,32661-
GENÇPARTİ: % 0,25521-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,19402-
TKP: % 0,08177-
SOL PARTİ: % 0,07155-
TKH: % 0,0370-
AB: % 0,17346-
MİLLET: % 0,10202-
VATAN PARTİSİ: % 0,09194-
HAK-PAR: % 0,09189-
HKP: % 0,07145-
GBP: % 0,06122-
MİLLİ YOL: % 0,0484-
YP: % 0,0358-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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