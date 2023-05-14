MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 717Toplam Seçmen : 204.854Açılan Sandık : 691Açılan Sandık Oranı : % 96.37Kullanılan Oy : 177.957Geçerli Oy : 172.204Katılım Oranı : % 90.26Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,3590.1482 AK PARTİ : % 36,4362.7362 MHP : % 14,0924.260- YENİDEN REFAH : % 1,172.
|Toplam Sandık
|:
|717
|Toplam Seçmen
|:
|204.854
|Açılan Sandık
|:
|691
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.37
|Kullanılan Oy
|:
|177.957
|Geçerli Oy
|:
|172.204
|Katılım Oranı
|:
|% 90.26
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 52,35
|90.148
|2
|AK PARTİ
|:
|% 36,43
|62.736
|2
|MHP
|:
|% 14,09
|24.260
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,17
|2.014
|-
|BBP
|:
|% 0,66
|1.138
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 42,78
|73.672
|1
|CHP
|:
|% 31,11
|53.573
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,67
|20.099
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,75
|3.008
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,36
|2.349
|-
|AP
|:
|% 0,38
|659
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,74
|1.272
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,63
|1.084
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,63
|1.084
|-
|AB
|:
|% 0,23
|406
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,18
|305
|-
|ANAP
|:
|% 0,18
|303
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|292
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|148
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|93
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|51
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,12
|205
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|202
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,11
|187
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|141
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|137
|-
|YP
|:
|% 0,03
|46
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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