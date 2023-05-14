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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 717Toplam Seçmen : 204.854Açılan Sandık : 691Açılan Sandık Oranı : % 96.37Kullanılan Oy : 177.957Geçerli Oy : 172.204Katılım Oranı : % 90.26Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,3590.1482 AK PARTİ : % 36,4362.7362 MHP : % 14,0924.260- YENİDEN REFAH : % 1,172.

Toplam Sandık: 717
Toplam Seçmen: 204.854
Açılan Sandık: 691
Açılan Sandık Oranı: % 96.37
Kullanılan Oy: 177.957
Geçerli Oy: 172.204
Katılım Oranı: % 90.26

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 52,3590.1482
AK PARTİ: % 36,4362.7362
MHP: % 14,0924.260-
YENİDEN REFAH: % 1,172.014-
BBP: % 0,661.138-
MİLLET İTTİFAKI: % 42,7873.6721
CHP: % 31,1153.5731
İYİ PARTİ: % 11,6720.099-
ATA İTTİFAKI: % 1,753.008-
ZAFER PARTİSİ: % 1,362.349-
AP: % 0,38659-
MEMLEKET: % 0,741.272-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,631.084-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,631.084-
AB: % 0,23406-
GENÇPARTİ: % 0,18305-
ANAP: % 0,18303-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,17292-
TKP: % 0,09148-
SOL PARTİ: % 0,0593-
TKH: % 0,0351-
VATAN PARTİSİ: % 0,12205-
MİLLET: % 0,12202-
HAK-PAR: % 0,11187-
GBP: % 0,08141-
HKP: % 0,08137-
YP: % 0,0346-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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