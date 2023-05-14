MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.525Toplam Seçmen : 1.223.729Açılan Sandık : 2.352Açılan Sandık Oranı : % 66.72Kullanılan Oy : 721.472Geçerli Oy : 706.906Katılım Oranı : % 91.09Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 47,94338.9116 AK PARTİ : % 35,71252.4705 MHP : % 8,2758.
|Toplam Sandık
|:
|3.525
|Toplam Seçmen
|:
|1.223.729
|Açılan Sandık
|:
|2.352
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66.72
|Kullanılan Oy
|:
|721.472
|Geçerli Oy
|:
|706.906
|Katılım Oranı
|:
|% 91.09
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 47,94
|338.911
|6
|AK PARTİ
|:
|% 35,71
|252.470
|5
|MHP
|:
|% 8,27
|58.461
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,06
|21.640
|-
|BBP
|:
|% 0,90
|6.340
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 40,63
|287.195
|4
|CHP
|:
|% 26,61
|188.148
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 14,01
|99.047
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 4,04
|28.539
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,83
|20.020
|-
|TİP
|:
|% 1,20
|8.519
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 3,84
|27.163
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 3,56
|25.142
|-
|AP
|:
|% 0,29
|2.021
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,30
|9.169
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,38
|2.673
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,19
|1.343
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|1.224
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|545
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|538
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|141
|-
|ANAP
|:
|% 0,16
|1.127
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|822
|-
|AB
|:
|% 0,10
|695
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|480
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|354
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|224
|-
|ÖNDER ÜNLÜSOY
|:
|% 0,02
|183
|-
|YP
|:
|% 0,02
|122
|-
|OKTAY ÇINAR
|:
|% 0,01
|94
|-
|OSMAN ONAT ÇETİNKAYA
|:
|% 0,00
|31
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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