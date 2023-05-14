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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.525Toplam Seçmen : 1.223.729Açılan Sandık : 2.352Açılan Sandık Oranı : % 66.72Kullanılan Oy : 721.472Geçerli Oy : 706.906Katılım Oranı : % 91.09Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 47,94338.9116 AK PARTİ : % 35,71252.4705 MHP : % 8,2758.

Toplam Sandık: 3.525
Toplam Seçmen: 1.223.729
Açılan Sandık: 2.352
Açılan Sandık Oranı: % 66.72
Kullanılan Oy: 721.472
Geçerli Oy: 706.906
Katılım Oranı: % 91.09

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 47,94338.9116
AK PARTİ: % 35,71252.4705
MHP: % 8,2758.4611
YENİDEN REFAH: % 3,0621.640-
BBP: % 0,906.340-
MİLLET İTTİFAKI: % 40,63287.1954
CHP: % 26,61188.1483
İYİ PARTİ: % 14,0199.0471
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 4,0428.539-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,8320.020-
TİP: % 1,208.519-
ATA İTTİFAKI: % 3,8427.163-
ZAFER PARTİSİ: % 3,5625.142-
AP: % 0,292.021-
MEMLEKET: % 1,309.169-
GENÇPARTİ: % 0,382.673-
VATAN PARTİSİ: % 0,191.343-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,171.224-
SOL PARTİ: % 0,08545-
TKP: % 0,08538-
TKH: % 0,02141-
ANAP: % 0,161.127-
MİLLET: % 0,12822-
AB: % 0,10695-
HAK-PAR: % 0,07480-
HKP: % 0,05354-
MİLLİ YOL: % 0,03224-
ÖNDER ÜNLÜSOY: % 0,02183-
YP: % 0,02122-
OKTAY ÇINAR: % 0,0194-
OSMAN ONAT ÇETİNKAYA: % 0,0031-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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