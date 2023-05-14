MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.345Toplam Seçmen : 1.148.429Açılan Sandık : 2.807Açılan Sandık Oranı : % 83.92Kullanılan Oy : 857.032Geçerli Oy : 840.403Katılım Oranı : % 90.04Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,06471.1326 AK PARTİ : % 42,03353.1825 MHP : % 9,2577.
|Toplam Sandık
|:
|3.345
|Toplam Seçmen
|:
|1.148.429
|Açılan Sandık
|:
|2.807
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83.92
|Kullanılan Oy
|:
|857.032
|Geçerli Oy
|:
|840.403
|Katılım Oranı
|:
|% 90.04
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 56,06
|471.132
|6
|AK PARTİ
|:
|% 42,03
|353.182
|5
|MHP
|:
|% 9,25
|77.727
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,08
|34.261
|-
|BBP
|:
|% 0,71
|5.962
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 32,02
|269.098
|4
|CHP
|:
|% 21,62
|181.674
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 10,40
|87.424
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 5,10
|42.818
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 5,09
|42.818
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 3,16
|26.583
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,90
|24.387
|-
|AP
|:
|% 0,26
|2.196
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,19
|9.984
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,22
|1.839
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,20
|1.702
|-
|TKP
|:
|% 0,10
|838
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|692
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|172
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,15
|1.293
|-
|ANAP
|:
|% 0,14
|1.153
|-
|AB
|:
|% 0,12
|1.004
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|929
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|463
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|453
|-
|YP
|:
|% 0,02
|141
|-
|SALİCAN MUSTAFA
|:
|% 0,01
|124
|-
|KEMAL TÜFENK
|:
|% 0,01
|43
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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