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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.345Toplam Seçmen : 1.148.429Açılan Sandık : 2.807Açılan Sandık Oranı : % 83.92Kullanılan Oy : 857.032Geçerli Oy : 840.403Katılım Oranı : % 90.04Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,06471.1326 AK PARTİ : % 42,03353.1825 MHP : % 9,2577.

Toplam Sandık: 3.345
Toplam Seçmen: 1.148.429
Açılan Sandık: 2.807
Açılan Sandık Oranı: % 83.92
Kullanılan Oy: 857.032
Geçerli Oy: 840.403
Katılım Oranı: % 90.04

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 56,06471.1326
AK PARTİ: % 42,03353.1825
MHP: % 9,2577.7271
YENİDEN REFAH: % 4,0834.261-
BBP: % 0,715.962-
MİLLET İTTİFAKI: % 32,02269.0984
CHP: % 21,62181.6743
İYİ PARTİ: % 10,4087.4241
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 5,1042.818-
YEŞİL SOL PARTİ: % 5,0942.818-
ATA İTTİFAKI: % 3,1626.583-
ZAFER PARTİSİ: % 2,9024.387-
AP: % 0,262.196-
MEMLEKET: % 1,199.984-
GENÇPARTİ: % 0,221.839-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,201.702-
TKP: % 0,10838-
SOL PARTİ: % 0,08692-
TKH: % 0,02172-
VATAN PARTİSİ: % 0,151.293-
ANAP: % 0,141.153-
AB: % 0,121.004-
MİLLET: % 0,11929-
HAK-PAR: % 0,05463-
HKP: % 0,05453-
YP: % 0,02141-
SALİCAN MUSTAFA: % 0,01124-
KEMAL TÜFENK: % 0,0143-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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