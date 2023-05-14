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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.592Toplam Seçmen : 437.381Açılan Sandık : 1.482Açılan Sandık Oranı : % 93.09Kullanılan Oy : 364.246Geçerli Oy : 357.317Katılım Oranı : % 90.76Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 51,97185.6933 CHP : % 35,42126.5602 İYİ PARTİ : % 16,5559.

Toplam Sandık: 1.592
Toplam Seçmen: 437.381
Açılan Sandık: 1.482
Açılan Sandık Oranı: % 93.09
Kullanılan Oy: 364.246
Geçerli Oy: 357.317
Katılım Oranı: % 90.76

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 51,97185.6933
CHP: % 35,42126.5602
İYİ PARTİ: % 16,5559.1331
CUMHUR İTTİFAKI: % 40,21143.6651
AK PARTİ: % 32,19115.0201
MHP: % 6,6523.770-
YENİDEN REFAH: % 0,943.343-
BBP: % 0,431.532-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,9910.692-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,836.522-
TİP: % 1,174.170-
ATA İTTİFAKI: % 2,147.667-
ZAFER PARTİSİ: % 1,846.579-
AP: % 0,301.088-
MEMLEKET: % 0,973.479-
GENÇPARTİ: % 0,27966-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,23817-
TKP: % 0,14482-
SOL PARTİ: % 0,06220-
TKH: % 0,03115-
ANAP: % 0,20709-
GBP: % 0,16556-
AB: % 0,14512-
VATAN PARTİSİ: % 0,12439-
HAK-PAR: % 0,10364-
MİLLET: % 0,10356-
HKP: % 0,07262-
MİLLİ YOL: % 0,03101-
YP: % 0,0284-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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