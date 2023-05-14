MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.592Toplam Seçmen : 437.381Açılan Sandık : 1.482Açılan Sandık Oranı : % 93.09Kullanılan Oy : 364.246Geçerli Oy : 357.317Katılım Oranı : % 90.76Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 51,97185.6933 CHP : % 35,42126.5602 İYİ PARTİ : % 16,5559.
|Toplam Sandık
|:
|1.592
|Toplam Seçmen
|:
|437.381
|Açılan Sandık
|:
|1.482
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.09
|Kullanılan Oy
|:
|364.246
|Geçerli Oy
|:
|357.317
|Katılım Oranı
|:
|% 90.76
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 51,97
|185.693
|3
|CHP
|:
|% 35,42
|126.560
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 16,55
|59.133
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 40,21
|143.665
|1
|AK PARTİ
|:
|% 32,19
|115.020
|1
|MHP
|:
|% 6,65
|23.770
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,94
|3.343
|-
|BBP
|:
|% 0,43
|1.532
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,99
|10.692
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,83
|6.522
|-
|TİP
|:
|% 1,17
|4.170
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,14
|7.667
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,84
|6.579
|-
|AP
|:
|% 0,30
|1.088
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,97
|3.479
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,27
|966
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,23
|817
|-
|TKP
|:
|% 0,14
|482
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,06
|220
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|115
|-
|ANAP
|:
|% 0,20
|709
|-
|GBP
|:
|% 0,16
|556
|-
|AB
|:
|% 0,14
|512
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,12
|439
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,10
|364
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|356
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|262
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|101
|-
|YP
|:
|% 0,02
|84
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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