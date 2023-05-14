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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 701Toplam Seçmen : 142.156Açılan Sandık : 693Açılan Sandık Oranı : % 98.86Kullanılan Oy : 124.856Geçerli Oy : 122.033Katılım Oranı : % 88.89Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,7894.9202 AK PARTİ : % 42,1751.4561 MHP : % 31,5038.4351 YENİDEN REFAH : % 3,103.

Toplam Sandık: 701
Toplam Seçmen: 142.156
Açılan Sandık: 693
Açılan Sandık Oranı: % 98.86
Kullanılan Oy: 124.856
Geçerli Oy: 122.033
Katılım Oranı: % 88.89

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 77,7894.9202
AK PARTİ: % 42,1751.4561
MHP: % 31,5038.4351
YENİDEN REFAH: % 3,103.789-
BBP: % 1,021.240-
MİLLET İTTİFAKI: % 17,9821.944-
İYİ PARTİ: % 17,9821.944-
ATA İTTİFAKI: % 1,872.279-
ZAFER PARTİSİ: % 1,541.880-
AP: % 0,33399-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,68826-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,43523-
TİP: % 0,25303-
MEMLEKET: % 0,45555-
ANAP: % 0,22272-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,18226-
SOL PARTİ: % 0,10116-
TKP: % 0,0783-
TKH: % 0,0227-
HAK-PAR: % 0,15182-
GENÇPARTİ: % 0,13160-
VATAN PARTİSİ: % 0,13153-
MİLLET: % 0,12146-
HKP: % 0,0678-
MİLLİ YOL: % 0,0676-
YP: % 0,0228-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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