MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 701Toplam Seçmen : 142.156Açılan Sandık : 693Açılan Sandık Oranı : % 98.86Kullanılan Oy : 124.856Geçerli Oy : 122.033Katılım Oranı : % 88.89Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,7894.9202 AK PARTİ : % 42,1751.4561 MHP : % 31,5038.4351 YENİDEN REFAH : % 3,103.
|Toplam Sandık
|:
|701
|Toplam Seçmen
|:
|142.156
|Açılan Sandık
|:
|693
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.86
|Kullanılan Oy
|:
|124.856
|Geçerli Oy
|:
|122.033
|Katılım Oranı
|:
|% 88.89
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 77,78
|94.920
|2
|AK PARTİ
|:
|% 42,17
|51.456
|1
|MHP
|:
|% 31,50
|38.435
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,10
|3.789
|-
|BBP
|:
|% 1,02
|1.240
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 17,98
|21.944
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 17,98
|21.944
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,87
|2.279
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,54
|1.880
|-
|AP
|:
|% 0,33
|399
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,68
|826
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,43
|523
|-
|TİP
|:
|% 0,25
|303
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,45
|555
|-
|ANAP
|:
|% 0,22
|272
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,18
|226
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,10
|116
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|83
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|27
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,15
|182
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,13
|160
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|153
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|146
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|78
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,06
|76
|-
|YP
|:
|% 0,02
|28
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500