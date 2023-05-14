Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.700Toplam Seçmen : 400.072Açılan Sandık : 1.659Açılan Sandık Oranı : % 97.59Kullanılan Oy : 351.144Geçerli Oy : 344.255Katılım Oranı : % 90.4Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,75222.8863 AK PARTİ : % 40,27138.6242 MHP : % 20,4370.

Toplam Sandık: 1.700
Toplam Seçmen: 400.072
Açılan Sandık: 1.659
Açılan Sandık Oranı: % 97.59
Kullanılan Oy: 351.144
Geçerli Oy: 344.255
Katılım Oranı: % 90.4

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 64,75222.8863
AK PARTİ: % 40,27138.6242
MHP: % 20,4370.3391
YENİDEN REFAH: % 3,2811.284-
BBP: % 0,772.639-
MİLLET İTTİFAKI: % 30,47104.8891
CHP: % 30,47104.8891
ATA İTTİFAKI: % 1,675.750-
ZAFER PARTİSİ: % 1,314.522-
AP: % 0,361.228-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,752.587-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,421.461-
TİP: % 0,331.126-
MEMLEKET: % 0,531.843-
VATAN PARTİSİ: % 0,19660-
ANAP: % 0,17597-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,13458-
TKP: % 0,07249-
SOL PARTİ: % 0,04128-
TKH: % 0,0281-
HAK-PAR: % 0,12407-
GENÇPARTİ: % 0,11393-
MİLLET: % 0,11388-
HKP: % 0,07229-
MİLLİ YOL: % 0,05158-
YP: % 0,0390-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title