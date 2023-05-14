MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.700Toplam Seçmen : 400.072Açılan Sandık : 1.659Açılan Sandık Oranı : % 97.59Kullanılan Oy : 351.144Geçerli Oy : 344.255Katılım Oranı : % 90.4Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,75222.8863 AK PARTİ : % 40,27138.6242 MHP : % 20,4370.
|Toplam Sandık
|:
|1.700
|Toplam Seçmen
|:
|400.072
|Açılan Sandık
|:
|1.659
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.59
|Kullanılan Oy
|:
|351.144
|Geçerli Oy
|:
|344.255
|Katılım Oranı
|:
|% 90.4
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 64,75
|222.886
|3
|AK PARTİ
|:
|% 40,27
|138.624
|2
|MHP
|:
|% 20,43
|70.339
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,28
|11.284
|-
|BBP
|:
|% 0,77
|2.639
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 30,47
|104.889
|1
|CHP
|:
|% 30,47
|104.889
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,67
|5.750
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,31
|4.522
|-
|AP
|:
|% 0,36
|1.228
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,75
|2.587
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,42
|1.461
|-
|TİP
|:
|% 0,33
|1.126
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,53
|1.843
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,19
|660
|-
|ANAP
|:
|% 0,17
|597
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|458
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|249
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|128
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|81
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,12
|407
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,11
|393
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|388
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|229
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,05
|158
|-
|YP
|:
|% 0,03
|90
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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