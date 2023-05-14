MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.461Toplam Seçmen : 797.217Açılan Sandık : 2.185Açılan Sandık Oranı : % 88.79Kullanılan Oy : 639.129Geçerli Oy : 622.493Katılım Oranı : % 91.55Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 46,20287.5734 CHP : % 31,86198.3483 İYİ PARTİ : % 14,3389.
|Toplam Sandık
|:
|2.461
|Toplam Seçmen
|:
|797.217
|Açılan Sandık
|:
|2.185
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.79
|Kullanılan Oy
|:
|639.129
|Geçerli Oy
|:
|622.493
|Katılım Oranı
|:
|% 91.55
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 46,20
|287.573
|4
|CHP
|:
|% 31,86
|198.348
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 14,33
|89.225
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 44,90
|279.516
|3
|AK PARTİ
|:
|% 33,68
|209.638
|3
|MHP
|:
|% 8,47
|52.746
|-
|BBP
|:
|% 1,42
|8.824
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,34
|8.308
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 3,19
|19.882
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,26
|14.087
|-
|TİP
|:
|% 0,93
|5.795
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,44
|15.196
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,44
|15.196
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,34
|8.340
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,37
|2.332
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,18
|1.093
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|497
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|423
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|173
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,15
|921
|-
|MİLLET
|:
|% 0,13
|837
|-
|GBP
|:
|% 0,12
|740
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|495
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|381
|-
|YP
|:
|% 0,04
|233
|-
|HAKAN ÖZEN
|:
|% 0,03
|171
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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