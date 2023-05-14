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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.461Toplam Seçmen : 797.217Açılan Sandık : 2.185Açılan Sandık Oranı : % 88.79Kullanılan Oy : 639.129Geçerli Oy : 622.493Katılım Oranı : % 91.55Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 46,20287.5734 CHP : % 31,86198.3483 İYİ PARTİ : % 14,3389.

Toplam Sandık: 2.461
Toplam Seçmen: 797.217
Açılan Sandık: 2.185
Açılan Sandık Oranı: % 88.79
Kullanılan Oy: 639.129
Geçerli Oy: 622.493
Katılım Oranı: % 91.55

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 46,20287.5734
CHP: % 31,86198.3483
İYİ PARTİ: % 14,3389.2251
CUMHUR İTTİFAKI: % 44,90279.5163
AK PARTİ: % 33,68209.6383
MHP: % 8,4752.746-
BBP: % 1,428.824-
YENİDEN REFAH: % 1,348.308-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 3,1919.882-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,2614.087-
TİP: % 0,935.795-
ATA İTTİFAKI: % 2,4415.196-
ZAFER PARTİSİ: % 2,4415.196-
MEMLEKET: % 1,348.340-
GENÇPARTİ: % 0,372.332-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,181.093-
SOL PARTİ: % 0,08497-
TKP: % 0,07423-
TKH: % 0,03173-
VATAN PARTİSİ: % 0,15921-
MİLLET: % 0,13837-
GBP: % 0,12740-
HAK-PAR: % 0,08495-
HKP: % 0,06381-
YP: % 0,04233-
HAKAN ÖZEN: % 0,03171-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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