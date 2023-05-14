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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.685Toplam Seçmen : 1.149.227Açılan Sandık : 3.085Açılan Sandık Oranı : % 83.72Kullanılan Oy : 775.678Geçerli Oy : 743.086Katılım Oranı : % 81.33Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 61,83459.4398 YEŞİL SOL PARTİ : % 61,83459.

Toplam Sandık: 3.685
Toplam Seçmen: 1.149.227
Açılan Sandık: 3.085
Açılan Sandık Oranı: % 83.72
Kullanılan Oy: 775.678
Geçerli Oy: 743.086
Katılım Oranı: % 81.33

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 61,83459.4398
YEŞİL SOL PARTİ: % 61,83459.4398
CUMHUR İTTİFAKI: % 25,88192.3353
AK PARTİ: % 22,79169.3863
YENİDEN REFAH: % 1,5811.721-
MHP: % 1,289.508-
BBP: % 0,231.720-
MİLLET İTTİFAKI: % 9,8773.3541
CHP: % 7,7157.2621
İYİ PARTİ: % 2,1716.092-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,695.095-
SOL PARTİ: % 0,544.042-
TKP: % 0,11810-
TKH: % 0,03243-
MEMLEKET: % 0,423.091-
HAK-PAR: % 0,181.375-
YP: % 0,141.013-
MEHMET TONĞUT: % 0,10749-
GENÇPARTİ: % 0,09650-
GBP: % 0,08626-
VATAN PARTİSİ: % 0,08567-
HKP: % 0,06474-
MİLLET: % 0,05407-
MİLLİ YOL: % 0,04271-
ATA İTTİFAKI: % 0,000-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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