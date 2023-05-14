MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 3.685Toplam Seçmen : 1.149.227Açılan Sandık : 3.085Açılan Sandık Oranı : % 83.72Kullanılan Oy : 775.678Geçerli Oy : 743.086Katılım Oranı : % 81.33Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 61,83459.4398 YEŞİL SOL PARTİ : % 61,83459.
|Toplam Sandık
|:
|3.685
|Toplam Seçmen
|:
|1.149.227
|Açılan Sandık
|:
|3.085
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83.72
|Kullanılan Oy
|:
|775.678
|Geçerli Oy
|:
|743.086
|Katılım Oranı
|:
|% 81.33
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 61,83
|459.439
|8
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 61,83
|459.439
|8
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 25,88
|192.335
|3
|AK PARTİ
|:
|% 22,79
|169.386
|3
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,58
|11.721
|-
|MHP
|:
|% 1,28
|9.508
|-
|BBP
|:
|% 0,23
|1.720
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 9,87
|73.354
|1
|CHP
|:
|% 7,71
|57.262
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 2,17
|16.092
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,69
|5.095
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,54
|4.042
|-
|TKP
|:
|% 0,11
|810
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|243
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,42
|3.091
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,18
|1.375
|-
|YP
|:
|% 0,14
|1.013
|-
|MEHMET TONĞUT
|:
|% 0,10
|749
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,09
|650
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|626
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|567
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|474
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|407
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|271
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,00
|0
|-
Kaynak: AA / Güncel
Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500