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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 985Toplam Seçmen : 295.441Açılan Sandık : 985Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 272.778Geçerli Oy : 266.547Katılım Oranı : % 92.33Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,75188.5762 AK PARTİ : % 49,58132.1652 MHP : % 16,2343.261- YENİDEN REFAH : % 3,9610.

Toplam Sandık: 985
Toplam Seçmen: 295.441
Açılan Sandık: 985
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 272.778
Geçerli Oy: 266.547
Katılım Oranı: % 92.33

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 70,75188.5762
AK PARTİ: % 49,58132.1652
MHP: % 16,2343.261-
YENİDEN REFAH: % 3,9610.557-
BBP: % 0,972.593-
MİLLET İTTİFAKI: % 22,5760.1531
CHP: % 22,5760.1531
ATA İTTİFAKI: % 2,346.235-
ZAFER PARTİSİ: % 2,005.342-
AP: % 0,34893-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,383.685-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,992.637-
TİP: % 0,391.048-
MEMLEKET: % 1,102.937-
ANAP: % 0,29777-
GENÇPARTİ: % 0,26691-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,15407-
TKP: % 0,08216-
SOL PARTİ: % 0,04117-
TKH: % 0,0374-
AB: % 0,14361-
MİLLET: % 0,13338-
VATAN PARTİSİ: % 0,11294-
HAK-PAR: % 0,09229-
HKP: % 0,07187-
GBP: % 0,07177-
MİLLİ YOL: % 0,05123-
İSMAİL ÇELEBİ: % 0,04112-
YP: % 0,0263-
MEHMET YILDIZ: % 0,0139-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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