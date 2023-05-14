MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 985Toplam Seçmen : 295.441Açılan Sandık : 985Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 272.778Geçerli Oy : 266.547Katılım Oranı : % 92.33Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,75188.5762 AK PARTİ : % 49,58132.1652 MHP : % 16,2343.261- YENİDEN REFAH : % 3,9610.
|Toplam Sandık
|:
|985
|Toplam Seçmen
|:
|295.441
|Açılan Sandık
|:
|985
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|272.778
|Geçerli Oy
|:
|266.547
|Katılım Oranı
|:
|% 92.33
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 70,75
|188.576
|2
|AK PARTİ
|:
|% 49,58
|132.165
|2
|MHP
|:
|% 16,23
|43.261
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,96
|10.557
|-
|BBP
|:
|% 0,97
|2.593
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 22,57
|60.153
|1
|CHP
|:
|% 22,57
|60.153
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,34
|6.235
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,00
|5.342
|-
|AP
|:
|% 0,34
|893
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,38
|3.685
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,99
|2.637
|-
|TİP
|:
|% 0,39
|1.048
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,10
|2.937
|-
|ANAP
|:
|% 0,29
|777
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,26
|691
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,15
|407
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|216
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|117
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|74
|-
|AB
|:
|% 0,14
|361
|-
|MİLLET
|:
|% 0,13
|338
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,11
|294
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|229
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|187
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|177
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,05
|123
|-
|İSMAİL ÇELEBİ
|:
|% 0,04
|112
|-
|YP
|:
|% 0,02
|63
|-
|MEHMET YILDIZ
|:
|% 0,01
|39
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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