MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 1.024Toplam Seçmen : 321.130Açılan Sandık : 963Açılan Sandık Oranı : % 94.04Kullanılan Oy : 270.641Geçerli Oy : 263.961Katılım Oranı : % 89.56Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 60,35159.2983 CHP : % 39,55104.3962 İYİ PARTİ : % 20,8054.
|Toplam Sandık
|:
|1.024
|Toplam Seçmen
|:
|321.130
|Açılan Sandık
|:
|963
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94.04
|Kullanılan Oy
|:
|270.641
|Geçerli Oy
|:
|263.961
|Katılım Oranı
|:
|% 89.56
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 60,35
|159.298
|3
|CHP
|:
|% 39,55
|104.396
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 20,80
|54.902
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 31,95
|84.335
|1
|AK PARTİ
|:
|% 23,31
|61.519
|1
|MHP
|:
|% 7,75
|20.462
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,66
|1.733
|-
|BBP
|:
|% 0,24
|621
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,76
|7.286
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,83
|4.820
|-
|TİP
|:
|% 0,93
|2.466
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,58
|4.171
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,35
|3.564
|-
|AP
|:
|% 0,23
|607
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,85
|2.246
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,49
|1.301
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,25
|666
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,14
|364
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|223
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|79
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,16
|420
|-
|ANAP
|:
|% 0,16
|413
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|325
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,11
|304
|-
|HKP
|:
|% 0,09
|247
|-
|AB
|:
|% 0,09
|235
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,09
|230
|-
|ERGİN ARSLAN
|:
|% 0,06
|171
|-
|YP
|:
|% 0,03
|75
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500