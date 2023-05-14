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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.024Toplam Seçmen : 321.130Açılan Sandık : 963Açılan Sandık Oranı : % 94.04Kullanılan Oy : 270.641Geçerli Oy : 263.961Katılım Oranı : % 89.56Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 60,35159.2983 CHP : % 39,55104.3962 İYİ PARTİ : % 20,8054.

Toplam Sandık: 1.024
Toplam Seçmen: 321.130
Açılan Sandık: 963
Açılan Sandık Oranı: % 94.04
Kullanılan Oy: 270.641
Geçerli Oy: 263.961
Katılım Oranı: % 89.56

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 60,35159.2983
CHP: % 39,55104.3962
İYİ PARTİ: % 20,8054.9021
CUMHUR İTTİFAKI: % 31,9584.3351
AK PARTİ: % 23,3161.5191
MHP: % 7,7520.462-
YENİDEN REFAH: % 0,661.733-
BBP: % 0,24621-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,767.286-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,834.820-
TİP: % 0,932.466-
ATA İTTİFAKI: % 1,584.171-
ZAFER PARTİSİ: % 1,353.564-
AP: % 0,23607-
MEMLEKET: % 0,852.246-
GENÇPARTİ: % 0,491.301-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,25666-
SOL PARTİ: % 0,14364-
TKP: % 0,08223-
TKH: % 0,0379-
VATAN PARTİSİ: % 0,16420-
ANAP: % 0,16413-
MİLLET: % 0,12325-
HAK-PAR: % 0,11304-
HKP: % 0,09247-
AB: % 0,09235-
MİLLİ YOL: % 0,09230-
ERGİN ARSLAN: % 0,06171-
YP: % 0,0375-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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