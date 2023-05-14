MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 972Toplam Seçmen : 170.473Açılan Sandık : 967Açılan Sandık Oranı : % 99.49Kullanılan Oy : 152.668Geçerli Oy : 150.675Katılım Oranı : % 90.03Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 60,0190.4201 AK PARTİ : % 38,4157.8781 MHP : % 19,8029.826- YENİDEN REFAH : % 1,442.
|Toplam Sandık
|:
|972
|Toplam Seçmen
|:
|170.473
|Açılan Sandık
|:
|967
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.49
|Kullanılan Oy
|:
|152.668
|Geçerli Oy
|:
|150.675
|Katılım Oranı
|:
|% 90.03
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 60,01
|90.420
|1
|AK PARTİ
|:
|% 38,41
|57.878
|1
|MHP
|:
|% 19,80
|29.826
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,44
|2.169
|-
|BBP
|:
|% 0,36
|547
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 36,30
|54.700
|1
|CHP
|:
|% 36,30
|54.700
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,30
|1.953
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,05
|1.579
|-
|TİP
|:
|% 0,25
|374
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,16
|1.746
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,95
|1.430
|-
|AP
|:
|% 0,21
|316
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,29
|438
|-
|ANAP
|:
|% 0,20
|295
|-
|TOLGA ALTINOLUK
|:
|% 0,14
|212
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,09
|133
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|65
|-
|TKP
|:
|% 0,03
|44
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|24
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|94
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,05
|81
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|75
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,04
|67
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|59
|-
|MİLLET
|:
|% 0,04
|57
|-
|YP
|:
|% 0,01
|14
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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