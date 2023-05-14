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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 972Toplam Seçmen : 170.473Açılan Sandık : 967Açılan Sandık Oranı : % 99.49Kullanılan Oy : 152.668Geçerli Oy : 150.675Katılım Oranı : % 90.03Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 60,0190.4201 AK PARTİ : % 38,4157.8781 MHP : % 19,8029.826- YENİDEN REFAH : % 1,442.

Toplam Sandık: 972
Toplam Seçmen: 170.473
Açılan Sandık: 967
Açılan Sandık Oranı: % 99.49
Kullanılan Oy: 152.668
Geçerli Oy: 150.675
Katılım Oranı: % 90.03

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 60,0190.4201
AK PARTİ: % 38,4157.8781
MHP: % 19,8029.826-
YENİDEN REFAH: % 1,442.169-
BBP: % 0,36547-
MİLLET İTTİFAKI: % 36,3054.7001
CHP: % 36,3054.7001
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,301.953-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,051.579-
TİP: % 0,25374-
ATA İTTİFAKI: % 1,161.746-
ZAFER PARTİSİ: % 0,951.430-
AP: % 0,21316-
MEMLEKET: % 0,29438-
ANAP: % 0,20295-
TOLGA ALTINOLUK: % 0,14212-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,09133-
SOL PARTİ: % 0,0465-
TKP: % 0,0344-
TKH: % 0,0224-
GBP: % 0,0694-
VATAN PARTİSİ: % 0,0581-
HAK-PAR: % 0,0575-
GENÇPARTİ: % 0,0467-
HKP: % 0,0459-
MİLLET: % 0,0457-
YP: % 0,0114-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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