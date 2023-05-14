MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.785Toplam Seçmen : 1.618.626Açılan Sandık : 3.764Açılan Sandık Oranı : % 78.66Kullanılan Oy : 1.087.860Geçerli Oy : 1.063.888Katılım Oranı : % 86.94Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 45,59484.9917 AK PARTİ : % 31,17331.6315 MHP : % 11,53122.
|Toplam Sandık
|:
|4.785
|Toplam Seçmen
|:
|1.618.626
|Açılan Sandık
|:
|3.764
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78.66
|Kullanılan Oy
|:
|1.087.860
|Geçerli Oy
|:
|1.063.888
|Katılım Oranı
|:
|% 86.94
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 45,59
|484.991
|7
|AK PARTİ
|:
|% 31,17
|331.631
|5
|MHP
|:
|% 11,53
|122.689
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,84
|19.546
|-
|BBP
|:
|% 1,05
|11.125
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 39,10
|416.022
|7
|CHP
|:
|% 28,07
|298.689
|5
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,03
|117.333
|2
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 10,64
|113.215
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 8,61
|91.639
|1
|TİP
|:
|% 2,03
|21.576
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,97
|20.914
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,97
|20.914
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,77
|8.152
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,28
|2.964
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,27
|2.855
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,15
|1.569
|-
|TKP
|:
|% 0,10
|1.037
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|249
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,17
|1.856
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|1.230
|-
|AB
|:
|% 0,10
|1.048
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|675
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|594
|-
|FATİH GÜR
|:
|% 0,03
|323
|-
|SALİM ŞENGÜL
|:
|% 0,02
|191
|-
|AYHAN ÖZTAŞLAR
|:
|% 0,00
|58
|-
|ALİ GÖÇER
|:
|% 0,00
|35
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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