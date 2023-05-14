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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.785Toplam Seçmen : 1.618.626Açılan Sandık : 3.764Açılan Sandık Oranı : % 78.66Kullanılan Oy : 1.087.860Geçerli Oy : 1.063.888Katılım Oranı : % 86.94Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 45,59484.9917 AK PARTİ : % 31,17331.6315 MHP : % 11,53122.

Toplam Sandık: 4.785
Toplam Seçmen: 1.618.626
Açılan Sandık: 3.764
Açılan Sandık Oranı: % 78.66
Kullanılan Oy: 1.087.860
Geçerli Oy: 1.063.888
Katılım Oranı: % 86.94

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 45,59484.9917
AK PARTİ: % 31,17331.6315
MHP: % 11,53122.6892
YENİDEN REFAH: % 1,8419.546-
BBP: % 1,0511.125-
MİLLET İTTİFAKI: % 39,10416.0227
CHP: % 28,07298.6895
İYİ PARTİ: % 11,03117.3332
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 10,64113.2151
YEŞİL SOL PARTİ: % 8,6191.6391
TİP: % 2,0321.576-
ATA İTTİFAKI: % 1,9720.914-
ZAFER PARTİSİ: % 1,9720.914-
MEMLEKET: % 0,778.152-
GENÇPARTİ: % 0,282.964-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,272.855-
SOL PARTİ: % 0,151.569-
TKP: % 0,101.037-
TKH: % 0,02249-
VATAN PARTİSİ: % 0,171.856-
MİLLET: % 0,121.230-
AB: % 0,101.048-
HAK-PAR: % 0,06675-
HKP: % 0,06594-
FATİH GÜR: % 0,03323-
SALİM ŞENGÜL: % 0,02191-
AYHAN ÖZTAŞLAR: % 0,0058-
ALİ GÖÇER: % 0,0035-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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