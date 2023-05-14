MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.452Toplam Seçmen : 400.191Açılan Sandık : 1.414Açılan Sandık Oranı : % 97.38Kullanılan Oy : 315.313Geçerli Oy : 306.006Katılım Oranı : % 80.88Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,49194.2914 AK PARTİ : % 53,90164.9354 YENİDEN REFAH : % 4,6814.
|Toplam Sandık
|:
|1.452
|Toplam Seçmen
|:
|400.191
|Açılan Sandık
|:
|1.414
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97.38
|Kullanılan Oy
|:
|315.313
|Geçerli Oy
|:
|306.006
|Katılım Oranı
|:
|% 80.88
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 63,49
|194.291
|4
|AK PARTİ
|:
|% 53,90
|164.935
|4
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,68
|14.332
|-
|MHP
|:
|% 4,00
|12.230
|-
|BBP
|:
|% 0,91
|2.794
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 18,34
|56.113
|1
|CHP
|:
|% 18,34
|56.113
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 11,54
|35.300
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 11,53
|35.300
|-
|SELİM ÇAKIR
|:
|% 2,46
|7.533
|-
|ABDURRAHMAN BAKIR
|:
|% 0,84
|2.585
|-
|CUMA EKİNCİ
|:
|% 0,58
|1.769
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,50
|1.524
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,50
|1.524
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,42
|1.274
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,38
|1.168
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,24
|725
|-
|TKP
|:
|% 0,11
|351
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|92
|-
|MİLLET
|:
|% 0,13
|412
|-
|GBP
|:
|% 0,10
|312
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,10
|302
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,09
|263
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|237
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|232
|-
|MEHMET VURAL
|:
|% 0,07
|222
|-
|YP
|:
|% 0,05
|141
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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