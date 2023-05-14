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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.452Toplam Seçmen : 400.191Açılan Sandık : 1.414Açılan Sandık Oranı : % 97.38Kullanılan Oy : 315.313Geçerli Oy : 306.006Katılım Oranı : % 80.88Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,49194.2914 AK PARTİ : % 53,90164.9354 YENİDEN REFAH : % 4,6814.

Toplam Sandık: 1.452
Toplam Seçmen: 400.191
Açılan Sandık: 1.414
Açılan Sandık Oranı: % 97.38
Kullanılan Oy: 315.313
Geçerli Oy: 306.006
Katılım Oranı: % 80.88

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 63,49194.2914
AK PARTİ: % 53,90164.9354
YENİDEN REFAH: % 4,6814.332-
MHP: % 4,0012.230-
BBP: % 0,912.794-
MİLLET İTTİFAKI: % 18,3456.1131
CHP: % 18,3456.1131
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 11,5435.300-
YEŞİL SOL PARTİ: % 11,5335.300-
SELİM ÇAKIR: % 2,467.533-
ABDURRAHMAN BAKIR: % 0,842.585-
CUMA EKİNCİ: % 0,581.769-
ATA İTTİFAKI: % 0,501.524-
ZAFER PARTİSİ: % 0,501.524-
MEMLEKET: % 0,421.274-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,381.168-
SOL PARTİ: % 0,24725-
TKP: % 0,11351-
TKH: % 0,0392-
MİLLET: % 0,13412-
GBP: % 0,10312-
HAK-PAR: % 0,10302-
GENÇPARTİ: % 0,09263-
VATAN PARTİSİ: % 0,08237-
HKP: % 0,08232-
MEHMET VURAL: % 0,07222-
YP: % 0,05141-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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