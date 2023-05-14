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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.885Toplam Seçmen : 538.328Açılan Sandık : 1.825Açılan Sandık Oranı : % 96.82Kullanılan Oy : 467.172Geçerli Oy : 455.616Katılım Oranı : % 89.84Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,35293.1874 AK PARTİ : % 44,13201.0673 MHP : % 16,1373.

Toplam Sandık: 1.885
Toplam Seçmen: 538.328
Açılan Sandık: 1.825
Açılan Sandık Oranı: % 96.82
Kullanılan Oy: 467.172
Geçerli Oy: 455.616
Katılım Oranı: % 89.84

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 64,35293.1874
AK PARTİ: % 44,13201.0673
MHP: % 16,1373.5151
YENİDEN REFAH: % 2,9713.560-
BBP: % 1,115.045-
MİLLET İTTİFAKI: % 31,22142.2272
CHP: % 18,5884.6401
İYİ PARTİ: % 12,6457.5871
ATA İTTİFAKI: % 2,159.782-
ZAFER PARTİSİ: % 2,159.782-
MEMLEKET: % 0,793.622-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,592.689-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,361.633-
TİP: % 0,231.056-
MİLLET: % 0,17782-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,12563-
TKP: % 0,08349-
SOL PARTİ: % 0,03120-
TKH: % 0,0294-
VATAN PARTİSİ: % 0,09408-
HAK-PAR: % 0,09394-
HKP: % 0,07324-
GBP: % 0,07306-
YP: % 0,03124-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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