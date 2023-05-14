MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.885Toplam Seçmen : 538.328Açılan Sandık : 1.825Açılan Sandık Oranı : % 96.82Kullanılan Oy : 467.172Geçerli Oy : 455.616Katılım Oranı : % 89.84Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,35293.1874 AK PARTİ : % 44,13201.0673 MHP : % 16,1373.
|Toplam Sandık
|:
|1.885
|Toplam Seçmen
|:
|538.328
|Açılan Sandık
|:
|1.825
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.82
|Kullanılan Oy
|:
|467.172
|Geçerli Oy
|:
|455.616
|Katılım Oranı
|:
|% 89.84
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 64,35
|293.187
|4
|AK PARTİ
|:
|% 44,13
|201.067
|3
|MHP
|:
|% 16,13
|73.515
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,97
|13.560
|-
|BBP
|:
|% 1,11
|5.045
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 31,22
|142.227
|2
|CHP
|:
|% 18,58
|84.640
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 12,64
|57.587
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,15
|9.782
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,15
|9.782
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,79
|3.622
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,59
|2.689
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,36
|1.633
|-
|TİP
|:
|% 0,23
|1.056
|-
|MİLLET
|:
|% 0,17
|782
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,12
|563
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|349
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|120
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|94
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|408
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|394
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|324
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|306
|-
|YP
|:
|% 0,03
|124
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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