Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.207Toplam Seçmen : 307.719Açılan Sandık : 1.139Açılan Sandık Oranı : % 94.37Kullanılan Oy : 207.060Geçerli Oy : 200.034Katılım Oranı : % 71.62Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 54,05108.1133 YEŞİL SOL PARTİ : % 54,05108.

Toplam Sandık: 1.207
Toplam Seçmen: 307.719
Açılan Sandık: 1.139
Açılan Sandık Oranı: % 94.37
Kullanılan Oy: 207.060
Geçerli Oy: 200.034
Katılım Oranı: % 71.62

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 54,05108.1133
YEŞİL SOL PARTİ: % 54,05108.1133
CUMHUR İTTİFAKI: % 30,1060.2081
AK PARTİ: % 25,6651.3241
MHP: % 2,344.689-
YENİDEN REFAH: % 1,873.733-
BBP: % 0,23462-
MİLLET İTTİFAKI: % 12,7825.571-
CHP: % 11,3322.664-
İYİ PARTİ: % 1,452.907-
MEMLEKET: % 0,641.275-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,601.210-
SOL PARTİ: % 0,47933-
TKP: % 0,11216-
TKH: % 0,0361-
ATA İTTİFAKI: % 0,15297-
AP: % 0,15297-
YP: % 0,11223-
HAK-PAR: % 0,08163-
VATAN PARTİSİ: % 0,07146-
HKP: % 0,07137-
GENÇPARTİ: % 0,06128-
MİLLET: % 0,06111-
ÖZGÜL HARMANCI: % 0,0123-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title