MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.207Toplam Seçmen : 307.719Açılan Sandık : 1.139Açılan Sandık Oranı : % 94.37Kullanılan Oy : 207.060Geçerli Oy : 200.034Katılım Oranı : % 71.62Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 54,05108.1133 YEŞİL SOL PARTİ : % 54,05108.
|Toplam Sandık
|:
|1.207
|Toplam Seçmen
|:
|307.719
|Açılan Sandık
|:
|1.139
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94.37
|Kullanılan Oy
|:
|207.060
|Geçerli Oy
|:
|200.034
|Katılım Oranı
|:
|% 71.62
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 54,05
|108.113
|3
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 54,05
|108.113
|3
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 30,10
|60.208
|1
|AK PARTİ
|:
|% 25,66
|51.324
|1
|MHP
|:
|% 2,34
|4.689
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,87
|3.733
|-
|BBP
|:
|% 0,23
|462
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 12,78
|25.571
|-
|CHP
|:
|% 11,33
|22.664
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 1,45
|2.907
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,64
|1.275
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,60
|1.210
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,47
|933
|-
|TKP
|:
|% 0,11
|216
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|61
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,15
|297
|-
|AP
|:
|% 0,15
|297
|-
|YP
|:
|% 0,11
|223
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|163
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|146
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|137
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,06
|128
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|111
|-
|ÖZGÜL HARMANCI
|:
|% 0,01
|23
|-
Kaynak: AA / Güncel
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