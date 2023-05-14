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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 297.159Açılan Sandık : 970Açılan Sandık Oranı : % 99.9Kullanılan Oy : 259.343Geçerli Oy : 251.757Katılım Oranı : % 87.28Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,50174.9813 AK PARTİ : % 43,74110.1172 MHP : % 21,1253.1771 YENİDEN REFAH : % 2,556.

Toplam Sandık: 971
Toplam Seçmen: 297.159
Açılan Sandık: 970
Açılan Sandık Oranı: % 99.9
Kullanılan Oy: 259.343
Geçerli Oy: 251.757
Katılım Oranı: % 87.28

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 69,50174.9813
AK PARTİ: % 43,74110.1172
MHP: % 21,1253.1771
YENİDEN REFAH: % 2,556.420-
BBP: % 2,095.267-
MİLLET İTTİFAKI: % 25,0262.9891
İYİ PARTİ: % 25,0262.9891
ATA İTTİFAKI: % 1,243.108-
ZAFER PARTİSİ: % 1,233.108-
YILMAZ İLHAN: % 1,022.574-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,822.067-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,591.481-
TİP: % 0,23586-
MEMLEKET: % 0,681.706-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,18462-
SOL PARTİ: % 0,10241-
TKP: % 0,07173-
TKH: % 0,0248-
MİLLET: % 0,14341-
AB: % 0,13337-
VATAN PARTİSİ: % 0,12306-
GENÇPARTİ: % 0,12290-
HAK-PAR: % 0,08198-
HKP: % 0,07169-
MİLLİ YOL: % 0,06154-
YP: % 0,04103-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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