MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 297.159Açılan Sandık : 970Açılan Sandık Oranı : % 99.9Kullanılan Oy : 259.343Geçerli Oy : 251.757Katılım Oranı : % 87.28Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,50174.9813 AK PARTİ : % 43,74110.1172 MHP : % 21,1253.1771 YENİDEN REFAH : % 2,556.
|Toplam Sandık
|:
|971
|Toplam Seçmen
|:
|297.159
|Açılan Sandık
|:
|970
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.9
|Kullanılan Oy
|:
|259.343
|Geçerli Oy
|:
|251.757
|Katılım Oranı
|:
|% 87.28
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 69,50
|174.981
|3
|AK PARTİ
|:
|% 43,74
|110.117
|2
|MHP
|:
|% 21,12
|53.177
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,55
|6.420
|-
|BBP
|:
|% 2,09
|5.267
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 25,02
|62.989
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 25,02
|62.989
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,24
|3.108
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,23
|3.108
|-
|YILMAZ İLHAN
|:
|% 1,02
|2.574
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,82
|2.067
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,59
|1.481
|-
|TİP
|:
|% 0,23
|586
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,68
|1.706
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,18
|462
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,10
|241
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|173
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|48
|-
|MİLLET
|:
|% 0,14
|341
|-
|AB
|:
|% 0,13
|337
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,12
|306
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,12
|290
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|198
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|169
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,06
|154
|-
|YP
|:
|% 0,04
|103
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500