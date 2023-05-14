MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 257.508Açılan Sandık : 939Açılan Sandık Oranı : % 96.7Kullanılan Oy : 227.202Geçerli Oy : 222.707Katılım Oranı : % 91.33Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,41132.3092 AK PARTİ : % 39,8488.7172 MHP : % 16,9637.760- YENİDEN REFAH : % 1,814.
|Toplam Sandık
|:
|971
|Toplam Seçmen
|:
|257.508
|Açılan Sandık
|:
|939
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.7
|Kullanılan Oy
|:
|227.202
|Geçerli Oy
|:
|222.707
|Katılım Oranı
|:
|% 91.33
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 59,41
|132.309
|2
|AK PARTİ
|:
|% 39,84
|88.717
|2
|MHP
|:
|% 16,96
|37.760
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,81
|4.032
|-
|BBP
|:
|% 0,81
|1.800
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 36,60
|81.502
|1
|CHP
|:
|% 29,38
|65.432
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,22
|16.070
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,65
|3.681
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,33
|2.971
|-
|AP
|:
|% 0,32
|710
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,68
|1.521
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,34
|765
|-
|TİP
|:
|% 0,34
|756
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,54
|1.193
|-
|ANAP
|:
|% 0,15
|340
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,12
|273
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|122
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|115
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|36
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,09
|195
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|189
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|169
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|144
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|140
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|138
|-
|YP
|:
|% 0,02
|42
|-
Kaynak: AA / Güncel
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