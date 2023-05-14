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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 257.508Açılan Sandık : 939Açılan Sandık Oranı : % 96.7Kullanılan Oy : 227.202Geçerli Oy : 222.707Katılım Oranı : % 91.33Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,41132.3092 AK PARTİ : % 39,8488.7172 MHP : % 16,9637.760- YENİDEN REFAH : % 1,814.

Toplam Sandık: 971
Toplam Seçmen: 257.508
Açılan Sandık: 939
Açılan Sandık Oranı: % 96.7
Kullanılan Oy: 227.202
Geçerli Oy: 222.707
Katılım Oranı: % 91.33

Oy OranıOy SayısıMilletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 59,41132.3092
AK PARTİ: % 39,8488.7172
MHP: % 16,9637.760-
YENİDEN REFAH: % 1,814.032-
BBP: % 0,811.800-
MİLLET İTTİFAKI: % 36,6081.5021
CHP: % 29,3865.4321
İYİ PARTİ: % 7,2216.070-
ATA İTTİFAKI: % 1,653.681-
ZAFER PARTİSİ: % 1,332.971-
AP: % 0,32710-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,681.521-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,34765-
TİP: % 0,34756-
MEMLEKET: % 0,541.193-
ANAP: % 0,15340-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,12273-
TKP: % 0,05122-
SOL PARTİ: % 0,05115-
TKH: % 0,0236-
GENÇPARTİ: % 0,09195-
HAK-PAR: % 0,08189-
GBP: % 0,08169-
VATAN PARTİSİ: % 0,06144-
MİLLET: % 0,06140-
HKP: % 0,06138-
YP: % 0,0242-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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