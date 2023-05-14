MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 1.
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Toplam Sandık : 4.352Toplam Seçmen : 1.522.262Açılan Sandık : 3.332Açılan Sandık Oranı : % 76.56Kullanılan Oy : 1.040.102Geçerli Oy : 1.024.739Katılım Oranı : % 90.5Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 54,59559.3868 CHP : % 41,28423.0276 İYİ PARTİ : % 13,31136.
|Toplam Sandık
|:
|4.352
|Toplam Seçmen
|:
|1.522.262
|Açılan Sandık
|:
|3.332
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76.56
|Kullanılan Oy
|:
|1.040.102
|Geçerli Oy
|:
|1.024.739
|Katılım Oranı
|:
|% 90.5
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 54,59
|559.386
|8
|CHP
|:
|% 41,28
|423.027
|6
|İYİ PARTİ
|:
|% 13,31
|136.359
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 35,82
|367.059
|5
|AK PARTİ
|:
|% 24,64
|252.472
|4
|MHP
|:
|% 8,27
|84.750
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,00
|20.474
|-
|BBP
|:
|% 0,91
|9.363
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 3,97
|40.691
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 3,97
|40.691
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,95
|30.265
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,78
|28.462
|-
|AP
|:
|% 0,18
|1.803
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,94
|9.618
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,37
|3.769
|-
|TKP
|:
|% 0,24
|2.427
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,10
|985
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|357
|-
|GBP
|:
|% 0,14
|1.445
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,13
|1.370
|-
|ANAP
|:
|% 0,11
|1.176
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,10
|978
|-
|AB
|:
|% 0,08
|806
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|792
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|401
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,03
|354
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|306
|-
|GÜNEŞ GÜMÜŞ
|:
|% 0,01
|115
|-
|MUKADDER GÜNERİ
|:
|% 0,00
|35
|-
|MUHAMMED BÜLENT KARAASLAN
|:
|% 0,00
|31
|-
|SEZER ASİL ATEŞ
|:
|% 0,00
|23
|-
|NURİ ERCAN TORTOP
|:
|% 0,00
|21
|-
|NEFİSE NESRİN İLİ
|:
|% 0,00
|19
|-
|CEM KAHYERİ
|:
|% 0,00
|9
|-
|SAİT TOLGA OKTAY
|:
|% 0,00
|4
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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