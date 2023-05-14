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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 1.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 1.

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Toplam Sandık : 4.352Toplam Seçmen : 1.522.262Açılan Sandık : 3.332Açılan Sandık Oranı : % 76.56Kullanılan Oy : 1.040.102Geçerli Oy : 1.024.739Katılım Oranı : % 90.5Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 54,59559.3868 CHP : % 41,28423.0276 İYİ PARTİ : % 13,31136.

Toplam Sandık: 4.352
Toplam Seçmen: 1.522.262
Açılan Sandık: 3.332
Açılan Sandık Oranı: % 76.56
Kullanılan Oy: 1.040.102
Geçerli Oy: 1.024.739
Katılım Oranı: % 90.5

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 54,59559.3868
CHP: % 41,28423.0276
İYİ PARTİ: % 13,31136.3592
CUMHUR İTTİFAKI: % 35,82367.0595
AK PARTİ: % 24,64252.4724
MHP: % 8,2784.7501
YENİDEN REFAH: % 2,0020.474-
BBP: % 0,919.363-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 3,9740.691-
YEŞİL SOL PARTİ: % 3,9740.691-
ATA İTTİFAKI: % 2,9530.265-
ZAFER PARTİSİ: % 2,7828.462-
AP: % 0,181.803-
MEMLEKET: % 0,949.618-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,373.769-
TKP: % 0,242.427-
SOL PARTİ: % 0,10985-
TKH: % 0,04357-
GBP: % 0,141.445-
GENÇPARTİ: % 0,131.370-
ANAP: % 0,111.176-
VATAN PARTİSİ: % 0,10978-
AB: % 0,08806-
MİLLET: % 0,08792-
MİLLİ YOL: % 0,04401-
HAK-PAR: % 0,03354-
HKP: % 0,03306-
GÜNEŞ GÜMÜŞ: % 0,01115-
MUKADDER GÜNERİ: % 0,0035-
MUHAMMED BÜLENT KARAASLAN: % 0,0031-
SEZER ASİL ATEŞ: % 0,0023-
NURİ ERCAN TORTOP: % 0,0021-
NEFİSE NESRİN İLİ: % 0,0019-
CEM KAHYERİ: % 0,009-
SAİT TOLGA OKTAY: % 0,004-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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