Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 2.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 2.

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 3.791Toplam Seçmen : 1.296.663Açılan Sandık : 3.352Açılan Sandık Oranı : % 88.42Kullanılan Oy : 1.013.546Geçerli Oy : 995.551Katılım Oranı : % 89.21Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,92596.4877 AK PARTİ : % 42,72425.2796 MHP : % 12,18121.

Toplam Sandık: 3.791
Toplam Seçmen: 1.296.663
Açılan Sandık: 3.352
Açılan Sandık Oranı: % 88.42
Kullanılan Oy: 1.013.546
Geçerli Oy: 995.551
Katılım Oranı: % 89.21

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 59,92596.4877
AK PARTİ: % 42,72425.2796
MHP: % 12,18121.2301
YENİDEN REFAH: % 3,5835.691-
BBP: % 1,4314.287-
MİLLET İTTİFAKI: % 31,63314.9054
CHP: % 20,01199.1893
İYİ PARTİ: % 11,62115.7161
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,5525.427-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,8918.774-
TİP: % 0,676.653-
ATA İTTİFAKI: % 2,4224.068-
ZAFER PARTİSİ: % 2,2622.510-
AP: % 0,161.558-
MEMLEKET: % 0,828.163-
GENÇPARTİ: % 0,111.096-
ANAP: % 0,111.059-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,09895-
TKP: % 0,04437-
SOL PARTİ: % 0,03350-
TKH: % 0,01108-
AB: % 0,06606-
MİLLET: % 0,06578-
VATAN PARTİSİ: % 0,05452-
MİLLİ YOL: % 0,03350-
GBP: % 0,03281-
HAK-PAR: % 0,03278-
HKP: % 0,02170-
YP: % 0,0172-
SERKAN KANTAŞ: % 0,0045-
HÜSEYİN ÇİLESİZ: % 0,0031-
MUSTAFA YİĞİT: % 0,0025-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title