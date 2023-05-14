MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 2.
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Toplam Sandık : 3.791Toplam Seçmen : 1.296.663Açılan Sandık : 3.352Açılan Sandık Oranı : % 88.42Kullanılan Oy : 1.013.546Geçerli Oy : 995.551Katılım Oranı : % 89.21Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,92596.4877 AK PARTİ : % 42,72425.2796 MHP : % 12,18121.
|Toplam Sandık
|:
|3.791
|Toplam Seçmen
|:
|1.296.663
|Açılan Sandık
|:
|3.352
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.42
|Kullanılan Oy
|:
|1.013.546
|Geçerli Oy
|:
|995.551
|Katılım Oranı
|:
|% 89.21
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 59,92
|596.487
|7
|AK PARTİ
|:
|% 42,72
|425.279
|6
|MHP
|:
|% 12,18
|121.230
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,58
|35.691
|-
|BBP
|:
|% 1,43
|14.287
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 31,63
|314.905
|4
|CHP
|:
|% 20,01
|199.189
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,62
|115.716
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,55
|25.427
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,89
|18.774
|-
|TİP
|:
|% 0,67
|6.653
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,42
|24.068
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,26
|22.510
|-
|AP
|:
|% 0,16
|1.558
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,82
|8.163
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,11
|1.096
|-
|ANAP
|:
|% 0,11
|1.059
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,09
|895
|-
|TKP
|:
|% 0,04
|437
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|350
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|108
|-
|AB
|:
|% 0,06
|606
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|578
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,05
|452
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|350
|-
|GBP
|:
|% 0,03
|281
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,03
|278
|-
|HKP
|:
|% 0,02
|170
|-
|YP
|:
|% 0,01
|72
|-
|SERKAN KANTAŞ
|:
|% 0,00
|45
|-
|HÜSEYİN ÇİLESİZ
|:
|% 0,00
|31
|-
|MUSTAFA YİĞİT
|:
|% 0,00
|25
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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