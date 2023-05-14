MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 3.
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Toplam Sandık : 4.132Toplam Seçmen : 1.475.952Açılan Sandık : 3.123Açılan Sandık Oranı : % 75.58Kullanılan Oy : 983.248Geçerli Oy : 973.033Katılım Oranı : % 89.16Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 47,52462.3976 AK PARTİ : % 32,27313.9935 MHP : % 10,96106.
|Toplam Sandık
|:
|4.132
|Toplam Seçmen
|:
|1.475.952
|Açılan Sandık
|:
|3.123
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75.58
|Kullanılan Oy
|:
|983.248
|Geçerli Oy
|:
|973.033
|Katılım Oranı
|:
|% 89.16
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 47,52
|462.397
|6
|AK PARTİ
|:
|% 32,27
|313.993
|5
|MHP
|:
|% 10,96
|106.687
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,73
|26.582
|-
|BBP
|:
|% 1,56
|15.135
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 42,93
|417.675
|6
|CHP
|:
|% 28,39
|276.278
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 14,53
|141.397
|2
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 4,10
|39.937
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,29
|22.229
|-
|TİP
|:
|% 1,82
|17.708
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,83
|27.517
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,63
|25.631
|-
|AP
|:
|% 0,19
|1.886
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,97
|9.418
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,12
|1.208
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|708
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|384
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|116
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,12
|1.143
|-
|ANAP
|:
|% 0,09
|885
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|666
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|604
|-
|AB
|:
|% 0,06
|555
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|305
|-
|GBP
|:
|% 0,03
|266
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,02
|216
|-
|HKP
|:
|% 0,02
|188
|-
|YP
|:
|% 0,02
|162
|-
|ÖMER MUSTAFA ÖZAL
|:
|% 0,01
|63
|-
|ÜLKÜ GÜNGÖR
|:
|% 0,00
|17
|-
|ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR
|:
|% 0,00
|15
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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