Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 3.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 3.

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 4.132Toplam Seçmen : 1.475.952Açılan Sandık : 3.123Açılan Sandık Oranı : % 75.58Kullanılan Oy : 983.248Geçerli Oy : 973.033Katılım Oranı : % 89.16Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 47,52462.3976 AK PARTİ : % 32,27313.9935 MHP : % 10,96106.

Toplam Sandık: 4.132
Toplam Seçmen: 1.475.952
Açılan Sandık: 3.123
Açılan Sandık Oranı: % 75.58
Kullanılan Oy: 983.248
Geçerli Oy: 973.033
Katılım Oranı: % 89.16

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 47,52462.3976
AK PARTİ: % 32,27313.9935
MHP: % 10,96106.6871
YENİDEN REFAH: % 2,7326.582-
BBP: % 1,5615.135-
MİLLET İTTİFAKI: % 42,93417.6756
CHP: % 28,39276.2784
İYİ PARTİ: % 14,53141.3972
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 4,1039.937-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,2922.229-
TİP: % 1,8217.708-
ATA İTTİFAKI: % 2,8327.517-
ZAFER PARTİSİ: % 2,6325.631-
AP: % 0,191.886-
MEMLEKET: % 0,979.418-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,121.208-
TKP: % 0,07708-
SOL PARTİ: % 0,04384-
TKH: % 0,01116-
GENÇPARTİ: % 0,121.143-
ANAP: % 0,09885-
MİLLET: % 0,07666-
VATAN PARTİSİ: % 0,06604-
AB: % 0,06555-
MİLLİ YOL: % 0,03305-
GBP: % 0,03266-
HAK-PAR: % 0,02216-
HKP: % 0,02188-
YP: % 0,02162-
ÖMER MUSTAFA ÖZAL: % 0,0163-
ÜLKÜ GÜNGÖR: % 0,0017-
ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR: % 0,0015-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title