MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 5.592Toplam Seçmen : 1.911.755Açılan Sandık : 4.698Açılan Sandık Oranı : % 84.01Kullanılan Oy : 1.408.838Geçerli Oy : 1.379.802Katılım Oranı : % 88.4Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 44,74617.3609 CHP : % 32,98455.0187 İYİ PARTİ : % 11,77162.
|Toplam Sandık
|:
|5.592
|Toplam Seçmen
|:
|1.911.755
|Açılan Sandık
|:
|4.698
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84.01
|Kullanılan Oy
|:
|1.408.838
|Geçerli Oy
|:
|1.379.802
|Katılım Oranı
|:
|% 88.4
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 44,74
|617.360
|9
|CHP
|:
|% 32,98
|455.018
|7
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,77
|162.342
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 40,51
|558.937
|8
|AK PARTİ
|:
|% 28,52
|393.492
|6
|MHP
|:
|% 10,10
|139.437
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,22
|16.891
|-
|BBP
|:
|% 0,66
|9.117
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 8,17
|112.730
|-
|TİP
|:
|% 4,10
|56.605
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 4,07
|56.125
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,69
|37.059
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,43
|33.490
|-
|AP
|:
|% 0,26
|3.569
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,22
|16.904
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,27
|3.740
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,25
|3.449
|-
|TKP
|:
|% 0,13
|1.828
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,09
|1.204
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|417
|-
|ANAP
|:
|% 0,12
|1.630
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,10
|1.441
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|1.391
|-
|GBP
|:
|% 0,09
|1.217
|-
|AB
|:
|% 0,08
|1.064
|-
|HAKAN HALİM OKUDAN
|:
|% 0,08
|1.055
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|708
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,05
|657
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|595
|-
|YP
|:
|% 0,02
|240
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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