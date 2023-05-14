Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 5.592Toplam Seçmen : 1.911.755Açılan Sandık : 4.698Açılan Sandık Oranı : % 84.01Kullanılan Oy : 1.408.838Geçerli Oy : 1.379.802Katılım Oranı : % 88.4Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 44,74617.3609 CHP : % 32,98455.0187 İYİ PARTİ : % 11,77162.

Toplam Sandık: 5.592
Toplam Seçmen: 1.911.755
Açılan Sandık: 4.698
Açılan Sandık Oranı: % 84.01
Kullanılan Oy: 1.408.838
Geçerli Oy: 1.379.802
Katılım Oranı: % 88.4

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 44,74617.3609
CHP: % 32,98455.0187
İYİ PARTİ: % 11,77162.3422
CUMHUR İTTİFAKI: % 40,51558.9378
AK PARTİ: % 28,52393.4926
MHP: % 10,10139.4372
YENİDEN REFAH: % 1,2216.891-
BBP: % 0,669.117-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 8,17112.730-
TİP: % 4,1056.605-
YEŞİL SOL PARTİ: % 4,0756.125-
ATA İTTİFAKI: % 2,6937.059-
ZAFER PARTİSİ: % 2,4333.490-
AP: % 0,263.569-
MEMLEKET: % 1,2216.904-
GENÇPARTİ: % 0,273.740-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,253.449-
TKP: % 0,131.828-
SOL PARTİ: % 0,091.204-
TKH: % 0,03417-
ANAP: % 0,121.630-
VATAN PARTİSİ: % 0,101.441-
MİLLET: % 0,101.391-
GBP: % 0,091.217-
AB: % 0,081.064-
HAKAN HALİM OKUDAN: % 0,081.055-
HAK-PAR: % 0,05708-
MİLLİ YOL: % 0,05657-
HKP: % 0,04595-
YP: % 0,02240-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title