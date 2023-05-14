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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 339Toplam Seçmen : 68.301Açılan Sandık : 334Açılan Sandık Oranı : % 98.53Kullanılan Oy : 55.260Geçerli Oy : 52.899Katılım Oranı : % 82.04Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 39,1520.7091 AK PARTİ : % 35,0918.5601 MHP : % 2,881.

Toplam Sandık: 339
Toplam Seçmen: 68.301
Açılan Sandık: 334
Açılan Sandık Oranı: % 98.53
Kullanılan Oy: 55.260
Geçerli Oy: 52.899
Katılım Oranı: % 82.04

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 39,1520.7091
AK PARTİ: % 35,0918.5601
MHP: % 2,881.523-
YENİDEN REFAH: % 0,91481-
BBP: % 0,27145-
MİLLET İTTİFAKI: % 34,0117.9941
CHP: % 29,4915.5991
İYİ PARTİ: % 4,532.395-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 21,8211.543-
YEŞİL SOL PARTİ: % 21,8211.543-
ATA İTTİFAKI: % 1,10582-
ZAFER PARTİSİ: % 0,84443-
AP: % 0,26139-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,77406-
SOL PARTİ: % 0,56294-
TKP: % 0,1579-
TKH: % 0,0633-
MEMLEKET: % 0,42223-
ANAP: % 0,26139-
AB: % 0,1580-
HKP: % 0,1471-
GBP: % 0,1055-
HAK-PAR: % 0,0948-
GENÇPARTİ: % 0,0842-
VATAN PARTİSİ: % 0,0841-
YP: % 0,0738-
MİLLET: % 0,0736-
MİLLİ YOL: % 0,0423-
İSKENDER ÖZEN: % 0,0317-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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