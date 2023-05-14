MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 339Toplam Seçmen : 68.301Açılan Sandık : 334Açılan Sandık Oranı : % 98.53Kullanılan Oy : 55.260Geçerli Oy : 52.899Katılım Oranı : % 82.04Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 39,1520.7091 AK PARTİ : % 35,0918.5601 MHP : % 2,881.
|Toplam Sandık
|:
|339
|Toplam Seçmen
|:
|68.301
|Açılan Sandık
|:
|334
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.53
|Kullanılan Oy
|:
|55.260
|Geçerli Oy
|:
|52.899
|Katılım Oranı
|:
|% 82.04
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 39,15
|20.709
|1
|AK PARTİ
|:
|% 35,09
|18.560
|1
|MHP
|:
|% 2,88
|1.523
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,91
|481
|-
|BBP
|:
|% 0,27
|145
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 34,01
|17.994
|1
|CHP
|:
|% 29,49
|15.599
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 4,53
|2.395
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 21,82
|11.543
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 21,82
|11.543
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,10
|582
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,84
|443
|-
|AP
|:
|% 0,26
|139
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,77
|406
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,56
|294
|-
|TKP
|:
|% 0,15
|79
|-
|TKH
|:
|% 0,06
|33
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,42
|223
|-
|ANAP
|:
|% 0,26
|139
|-
|AB
|:
|% 0,15
|80
|-
|HKP
|:
|% 0,14
|71
|-
|GBP
|:
|% 0,10
|55
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|48
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,08
|42
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|41
|-
|YP
|:
|% 0,07
|38
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|36
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|23
|-
|İSKENDER ÖZEN
|:
|% 0,03
|17
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500