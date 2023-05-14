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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 637Toplam Seçmen : 132.669Açılan Sandık : 637Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 115.843Geçerli Oy : 113.104Katılım Oranı : % 87.32Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 49,4855.9661 AK PARTİ : % 37,1542.0231 MHP : % 9,6410.902- YENİDEN REFAH : % 2,282.

Toplam Sandık: 637
Toplam Seçmen: 132.669
Açılan Sandık: 637
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 115.843
Geçerli Oy: 113.104
Katılım Oranı: % 87.32

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 49,4855.9661
AK PARTİ: % 37,1542.0231
MHP: % 9,6410.902-
YENİDEN REFAH: % 2,282.581-
BBP: % 0,41460-
MİLLET İTTİFAKI: % 43,4649.1571
CHP: % 30,2034.1561
İYİ PARTİ: % 13,2615.001-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,072.342-
TİP: % 1,201.357-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,87985-
ATA İTTİFAKI: % 1,201.351-
ZAFER PARTİSİ: % 0,921.044-
AP: % 0,27307-
MEMLEKET: % 1,111.258-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,60682-
SOL PARTİ: % 0,30337-
TKP: % 0,26297-
TKH: % 0,0448-
ANAP: % 0,31355-
ARİF ATAMAN: % 0,18201-
GENÇPARTİ: % 0,11123-
MİLLET: % 0,0888-
HAK-PAR: % 0,0888-
HKP: % 0,0888-
VATAN PARTİSİ: % 0,0775-
GBP: % 0,0774-
YP: % 0,0219-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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