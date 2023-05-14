MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 637Toplam Seçmen : 132.669Açılan Sandık : 637Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 115.843Geçerli Oy : 113.104Katılım Oranı : % 87.32Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 49,4855.9661 AK PARTİ : % 37,1542.0231 MHP : % 9,6410.902- YENİDEN REFAH : % 2,282.
|Toplam Sandık
|:
|637
|Toplam Seçmen
|:
|132.669
|Açılan Sandık
|:
|637
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|115.843
|Geçerli Oy
|:
|113.104
|Katılım Oranı
|:
|% 87.32
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 49,48
|55.966
|1
|AK PARTİ
|:
|% 37,15
|42.023
|1
|MHP
|:
|% 9,64
|10.902
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,28
|2.581
|-
|BBP
|:
|% 0,41
|460
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 43,46
|49.157
|1
|CHP
|:
|% 30,20
|34.156
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 13,26
|15.001
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,07
|2.342
|-
|TİP
|:
|% 1,20
|1.357
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,87
|985
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,20
|1.351
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,92
|1.044
|-
|AP
|:
|% 0,27
|307
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,11
|1.258
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,60
|682
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,30
|337
|-
|TKP
|:
|% 0,26
|297
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|48
|-
|ANAP
|:
|% 0,31
|355
|-
|ARİF ATAMAN
|:
|% 0,18
|201
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,11
|123
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|88
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|88
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|88
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|75
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|74
|-
|YP
|:
|% 0,02
|19
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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